Sénégal: Le séléctionneur Aliou Cissé et les lions accueillis à dakar - « c'est bon pour le mental, le moral et c'est bien pour l'avenir aussi »

«Un accueil comme cela est toujours chaleureux et on aurait aimé allé plus loin. Il y a des regrets. Mais en ces moments, l'important est d'avoir le soutien de notre public, de nos supporters.

Malgré l'heure qu'il est, ils sont là pour soutenir les joueurs. C'est extraordinaire et c'est bon pour le mental, le moral et c'est bien pour l'avenir aussi. Le match du Cameroun n'a pas sa place aujourd'hui. Nous revenons de trois semaines de combats, loin de nos familles, de nos amis. Ce qui important est de retourner dans nos familles, les joueurs dans leurs clubs. On aura le temps de débriefer tout cela dans la lucidité et la tranquillité. »