Sénégal: Centres d'excellence africains au Sénégal - Sous le sceau de la dynamique régionale

Les Centres d'Excellence africains spécialisés respectivement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant (CEA-SAMEF) et des Mathématiques, des Technologies de l'Information et de la Communication (CEA-MITIC) ont été lancé hier, lundi 30 janvier. L'objectif étant la promotion de ressources humaines de qualité pour le développement de l'Afrique.

Sélectionnés sur concours, le Sénégal abrite un Centre d'Excellence spécialisé dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant (Cea-Samef) à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), et un autre spécialisé dans les domaines des Mathématiques, des Technologies de l'Information et de la Communication (Cea-Mitic) à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce projet d'envergure africaine pour un financement de 16 millions de dollars US, a été lancé officiellement hier, lundi 30 janvier, en dépit du démarrage des activités desdits centres. L'enjeu majeur pour ces centres d'excellence est de promouvoir une formation pour des ressources humaines de qualité en vue d'accroître le capital humain apte à conduire l'Afrique vers un développement durable.

Il est question pour ces deux centres de contribuer à la satisfaction de la demande du marché du travail en termes de compétences et d'expertise dans les domaines de la santé, des mathématiques et des Tic.

Pour la coordinatrice nationale du projet, Pr Aminata Sall Diallo, il s'agit de «dynamiser la recherche action pour mettre à la disposition des secteurs stratégiques des ressources humaines de qualité pour relever les défis ». Car, indique le manager du Cea-Samef, la pénurie de ressources humaines qualifiées dans les domaines de la santé de la mère et de l'enfant est une réalité. Pour le Professeur Jean Charles Moreau, «il s'agit d'améliorer la survie et le bien-être des africains que nous avons inscrit dans le cadre de notre Plan de travail et budget annuel (Ptba)».

«Former plus et mieux», souligne le Professeur Moussa Lô du Cea-Mitic, non sans souligner qu'il compte accueillir d'étudiants régionaux pour de nouvelles spécialités interuniversitaires. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ces centres offrent une dynamique régionale tendant à promouvoir de la main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs stratégiques. Mary Teuw Niane invite les partenaires à soutenir ce projet pour assurer la pérennité du projet par l'atteinte des indicateurs.