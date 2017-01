Angola: Une gouvernante souligne l'importance de la technologie dans la croissance économique

Luanda — La science, la technologie et l'innovation sont des outils importants qui influencent la croissance économique et sociale pour la construction d'une société du savoir, a déclaré mardi, à Luanda, la ministre de la Science et Technologie, Maria Cândida Teixeira.

La gouvernante a fait cette déclaration à l'ouverture du premier forum "Avenir de la science et des technologies", qui se déroule à Luanda sous le thème: "L'impact de la science, technologie et de l'innovation dans la croissance et la diversification de l'économie".

Selon la ministre, le pays a besoin de l'insertion de la science, de la technologie et de l'innovation dans la gouvernance et dans la société, étant donné l'importance de ces instruments pour tirer parti de l'économie et être des piliers incontournables pour la durabilité de tous les pays, en particulier en ce qui concerne développement durable.

"Nous sommes convaincus que nous marquerions des pas significatifs pour un engagement conséquent dans le renforcement de la relation entre les institutions qui génèrent des connaissances et des technologies avec les entreprises nationales", a-t-il expliqué.

Le forum vise à sensibiliser les décideurs politiques et les partenaires sociaux au sujet de l'importance de l'intégration de la science, de la technologie et de l'innovation dans le développement durable.