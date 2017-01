Angola: Benguela - Le ministre de l'Education appelle à la responsabilité des enseignants

Benguela — Le ministre de l'Education, Pinda Simão, a demandé mardi, à Benguela, une plus grande fiabilité et responsabilité des enseignants en ce qui concerne les contenus enseignés.

Pinda Simão, qui intervenait à l'acte national d'ouverture de l'année scolaire en 2017, a dit qu'il fallait une prise de conscience de la nécessité d'une interaction entre l'école et les partenaires sociaux, de sorte que l'évaluation des élèves soit conforme à leur compétence réelle.

Le responsable a indiqué que, malgré les résultats positifs obtenus, il y avait encore la nécessité d'accorder plus d'attention aux situations prioritaires à résoudre liées aux domaines de la qualité de l'apprentissage, de l'administration, de la gestion, du suivi, de la supervision et de l'inspection de l'éducation.

Le ministre a informé que les priorités pour cette année 2017 étaient la planification des activités, l'encadrement effectif de 9,196 agents dans le régime spécial et général du secteur de l'éducation, ainsi que la réalisation des objectifs du Plan national de développement 2013/2017, avec l'insertion de nouveaux élèves.

Pinda Simão a plaidé pour la nécessité d'améliorer la gestion et l'art de diriger le processus d'enseignement des écoles, l'enseignement et de l'apprentissage des élèves, ainsi que l'utilisation appropriée des moyens pour une éducation de qualité, avec la surveillance et la mise en œuvre des programmes inscrits dans le Plan national de développement (PND).

Le ministre a exhorté les parents et les tuteurs à contribuer à minimiser les difficultés de matériel dans les écoles, vu que l'implication des parents dans les tâches éducatives grâce à un suivi efficace et systématique, est la prémisse pour la construction de la société du savoir et de l'information.

"Il est souhaitable que la présence et la participation des parents et des tuteurs permettent également d'aider à réduire au minimum les contraintes que les écoles font face en moyens et services pour la bonne image, un environnement sain, la protection et la sécurité", a-t-il dit.