Angola: Le Gouvernement engagé dans la formation du personnel en matière de technologie

Luanda — Le Gouvernement angolais investit dans la formation du personnel et l'innovation comme la pièce maîtresse de sa stratégie pour la diversification de l'économie et le développement du pays, a déclaré mardi, à Luanda, le ministre en chef de la Maison civile du Président de la République, Manuel da Cruz Neto.

Le ministre intervenait à l'ouverture du premier forum "Avenir de la science et des technologies", qui, se déroule sous la devise «L'impact de la science, de la technologie et de l'innovation dans la croissance et la diversification de l'économie".

Selon le ministre, les technologies sont des outils technologiques qui assurent la croissance économique, car elles représentent la plus grande force au sein des entreprises et garantissent une plus grande accessibilité d'équipements.

Manuel da Cruz Neto a indiqué que ces outils aidaient au développement de projets de recherche, au soutien des centres de recherche et d'information, ainsi qu'à la création d'infrastructures de recherche qui peuvent favoriser l'inclusion et la participation de la communauté scientifique angolaise dans les réseaux internationaux de recherche et de développement.

Selon le ministre, ceci va naturellement permettre l'acquisition et le transfert des connaissances pour accroître la compétitivité des entreprises et le tissu entrepreneurial et la disponibilité de services et produits novateurs destinés à améliorer la vie des citoyens.

"Par conséquent, nous devons augmenter le nombre de techniciens et ingénieurs impliqués dans l'innovation et le développement technologique, non seulement dans les universités ou dans des instituts de recherche, mais aussi dans les entreprises", a-t-il indiqué.

Manuel da Cruz Neto a expliqué que les universités devraient contribuer de manière décisive à la formation de ressources humaines qualifiées et hautement qualifiées, raison pour laquelle il est fondamental la création de dialogues entre les secteurs productifs et académiques, pour l'articulation harmonieuse de la demande et l'offre de solutions de soutien au progrès social et à la croissance économique.

Le ministre a dit qu'il était important de renforcer une relation entre la croissance économique, les progrès scientifiques et les progrès technologiques pour assurer la production de richesses, emplois, revenus, et d'opportunités, vu que le développement repose de plus en plus sur la science, la technologie et l'innovation.