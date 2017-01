Angola: La Chambre de commerce Angola-Chine projette des actions dans le secteur agro-industriel

Luanda — La Chambre de Commerce Angola-Chine (CAC) prévoit de signer à court terme, l'exécution de deux projets dans les domaines de l'enseignement/santé et de l'agro-industrie, a annoncé mardi, à Luanda, le président de la chambre, Arnaldo Calado.

Parlant à la presse, au cours de l'assemblée générale de l'institution, il a affirmé que ces projets découlaient de l'importance de l'enseignement dans la formation des nouvelles générations et de l'intérêt des partenaires (chinois et angolais) de construire de nouveaux campus et écoles d'enseignement moyen et supérieur.

Il a souligné que la Chambre continuait à travailler pour protéger l'investissement des partenaires chinois et amener la classe entrepreneuriale angolaise à communiquer davantage avec les partenaires asiatiques.

Sans donner de chiffres sur l'investissement entre les deux pays, Arnaldo Calado a assuré que les relations étaient toujours stables.

Le président de la Chambre a dit que la tenue de l'assemblée générale découlait de la nécessité de rendre des comptes, après dix mois de travail.

"Quand nous avons commencé, nous étions 16 entreprises. Actuellement, le nombre a augmenté à 600 entreprises angolaises et chinoises mises en place dans les 18 provinces du pays", a-t-il ajouté.

La Chambre de Commerce Angola-Chine (CAC) a pour but de créer un environnement de travail propice à l'interaction et la confiance entre les entrepreneurs privés des deux pays et d'intensifier et d'approfondir les relations commerciales.