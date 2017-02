Congo-Kinshasa: «Crash» de deux hélicoptères des FARDC - La RDC est-elle de nouveau en guerre contre le M23 ?

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont perdu, le vendredi 27 janvier, deux hélicoptères de combat dans le territoire de Rushuru, dans la province du Nord-Kivu.

Selon la Radio Okapi qui a livré cette information, les deux hélicoptères étaient partis dans la région de Karisimbi et Mikeno, en territoire de Rutshuru, où l'on a signalé la présence des ex-rebelles du M23.

Les sources militaires, contactées par la radio onusienne, parlent plutôt d'un accident. « Il s'agit d'un accident, ont dit ces sources à Radio Okapi, précisant que les deux appareils n'ont pas été attaqués ». En ce qui concerne l'équipage, la Radio Okapi, citant des sources militaires à Goma, rapporte : « Trois membres d'équipage d'un des appareils, tous de nationalité russe, et deux officiers FARDC, ont été blessés et secourus [... .]. Par contre les trois membres d'équipage de l'autre appareil et un officier FARDC qui était à bord restent introuvables. Des recherches se poursuivent encore».

Autres informations livrées à la Radio onusienne par des sources au sein des FARDC : « Les deux appareils volaient à basse altitude lorsqu'ils se sont écrasés. Ils avaient pour mission de bombarder le lieu où était signalée la présence des ex-M23. Les hélices du premier hélicoptère ont touché les arbres, entraînant son crash. Ayant perdu le contact visuel avec le premier appareil, le deuxième appareil est revenu pour des recherches. Il connaîtra le même sort que le premier ».

Sur cet incident, il n'existe, à ce jour aucun, communiqué officiel des FARDC. Le Potentiel a tenté en vain de joindre la cellule de communication des FARDC. Il se fait que le «crash» supposé de deux hélicoptères de combat des FARDC ne peut pas être un fait anodin. C'est le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, qui a été le premier à alerter, le dimanche 15 janvier, sur l'incursion, en territoire congolais au niveau de la ligne frontalière d'Ishasha, de deux colonnes des ex-rebelles du M23 en provenance de l'Ouganda. La Monusco, elle, a dit ne pas détenir des indices pour confirmer cette incursion sur le territoire congolais.

Toutefois, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a affirmé, dimanche 15 janvier, à Radio Okapi : «Dès qu'ils ont franchi (Ndlr : les présumés ex-rebelles du M3) la ligne frontalière au niveau d'Ishasha, ils ont été harponnés par les forces de défense et de sécurité. Certains [rebelles] ont déjà été arrêtés, d'autres continuent à résister, l'armée est en train de s'occuper d'eux comme il se doit».

« Dans la matinée du 29 janvier 2017, un groupe de personnes non armées se présentant comme combattants M23 sont passés au Rwanda par la frontière commune entre le Rwanda et la RDC, dans le secteur de Bugeshi, district de Rubavu. À 17 heures, 30 personnes avaient été enregistrées. D'après les informations reçues des combattants par la Force de défense rwandaise, ils prétendent fuir les combats des Forces armées de la RDC (FARDC) », dit un communiqué de l'armée rwandaise, rapporte Actalite.cd.

Faire la guerre ou organiser les élections

De passage récemment à Kinshasa, Saïd Djinnit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies dans la région des Grands Lacs, n'a pas minimisé l'évasion de ces miliciens de l'ancien M23 du camp ougandais. « Nous allons également nous rendre en Ouganda pour rencontrer le président Museveni et les autorités pour avoir leur version de faits afin de savoir comment nous pouvons, ensemble, faire en sorte que la tension ne revienne plus », a déclaré Saïd Djinnit au sortir d'un entretien avec le vice-Premier ministre congolais en charge des Affaires étrangères avec qui ils ont échangé sur la question de l'incursion des criminels du M23 sur le territoire congolais.

L'émissaire onusien a ajouté que le vœu de l'ONU est de voir toutes les conditions de stabilité accompagner la RDC pour « la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016», note Actualité.cd.

Du côté de l'Ouganda, après avoir nié l'évasion des ex-rebelles du M23, Kampala s'est dédit juste après quelques jours admettant avoir perdu la trace de 40 hommes de Sultani Makenga. En effet, le porte-parole du gouvernement ougandais, Ofwono Opondo, a reconnu qu'une centaine d'ex-rebelles du M23 ont été arrêtés, la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 janvier, à Mbarara, en Ouganda et quelque 270 ex-rebelles se trouvent encore sur la base militaire de Bihanga où ils étaient cantonnés. M. Opondo a indiqué jeudi dans un communiqué que certains ex-rebelles « ont furtivement quitté » la base, et que « le lieu où ils se trouvent actuellement est inconnu », selon l'Afp.

Du côté de la RDC, le chef de la maison militaire du président de la République, le général d'armée François Olenga a dernièrement lancé une menace à l'endroit des responsables du M23. Le général a appelé le chef rebelle du Mouvement du 23 mars (Sultani Makenga) à se rendre auprès des autorités politiques et militaires congolaises, sinon « il sera présenté mort ou vivant à Goma », menaçait le général Olenga.

Tout indique donc que la RDC vient d'ouvrir un nouveau front dans la traque contre les ex-rebelles du M23. Ce qui implique que le gouvernement devra consacrer encore plus de moyens financiers pour mater cette énième rébellion dans l'Est de la RDC. La conséquence est que le peu de moyen destiné principalement à la tenue d'élections sera affecté à la guerre, avec toutes les implications négatives dans la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 qui prévoit la présidentielle et les législatives nationales et provinciales en décembre 2017.

La dernière aventure du M23 dans la partie Est de la RDC, en 2012, a duré 18 mois.