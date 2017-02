Congo-Kinshasa: Christian Mwando - « Depuis le début, la MP a montré sa mauvaise foi »

Avec les acteurs du Rassemblement du Haut-Katanga, le député national G7 Christian Mwando voit le recours au peuple, comme une solution en cas de blocage des pourparlers de la Cenco.

Cadres, militants et sympathisants du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement de la province du Haut-Katanga ont pris d'assaut, dimanche 29 janvier, la salle de conférences du centre Arrupe à Lubumbashi pour suivre la restitution faite par le député national G7, Mwando Nsimba des discussions directes entre la Majorité et le Rassemblement ayant débouché sur l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016.

Ayant pris part active sur l'arrangement particulier destiné à définir la mise en œuvre de l'Accord de la Saint sylvestre, Christian Mwando, autorité morale de l'Union nationale des démocrates fédéralistes (Unadef) et président du Rassemblement au niveau provincial est revenu sur les acquis de l'Accord de la Saint sylvestre et sur les points de blocage de son application.

Christian Mwando a notamment démontré le retard pris dans la mise en œuvre de la décrispation, les discussions liées à la nomination du Premier ministre, mais aussi et surtout la composition du futur gouvernement dont les postes de souveraineté doivent être partagés équitablement selon le Rassemblement. Ce qui n'est pas de l'avis de la Majorité présidentielle.

« Toutes les manœuvres, tous les mécanismes ont été mis en place pour que les élections prévues pour novembre 2016 ne puissent jamais avoir lieu. Face à la prise de conscience populaire qui tenait à ce que ces élections aient lieu, il a fallu, pour éviter morts d'hommes, avec le concours de la communauté internationale, que la Cenco s'implique pour que nous puissions nous mettre d'accord de manière à gérer la période qui nous sépare de la fin du mandat des institutions. Il faut noter aujourd'hui qu'aucune institution élue n'a encore la légitimité. Le contenu de l'Accord du 31 décembre 2016, c'est d'abord le respect de la Constitution », a-t-il expliqué.

Décrispation politique : des mesures insuffisantes

S'agissant de la décrispation politique telle que prévue dans l'Accord du 31 décembre, l'élu de Lubumbashi juge insuffisantes les mesures prises jusque-là en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques. « Ici, il faut souligner que l'Accord reprend, de manière explicite, le cas des prisonniers dits emblématiques, notamment Moïse Katumbi, Jean-Claude Muyambo et le professeur Huit Mulongo », a-t-il fait savoir. Et parlant de Moïse Katumbi, Christian Mwando ne s'explique pas les poursuites contre le gouverneur honoraire du Katanga.

« Peut-on me poursuivre pour une maison qui appartient depuis quarante ans à ma sœur ? Sur le plan du droit, les personnes sont séparées », a-t-il indiqué.

À la question de savoir : qu'est-ce qui bloque la signature de l'Arrangement particulier au centre interdiocésain à Kinshasa ? Le député G7 charge la Majorité présidentielle qu'il a qualifiée de mauvaise de foi. Il s'est exprimé en ces termes : « Au niveau de la MP, il n'y a pas la volonté d'appliquer cet Accord parce qu'au lendemain même de la signature, vous avez suivi que la MP a déclaré avoir signé sous réserves. Maintenant, elle tient et elle dit que ce n'est pas négociable : les ministères de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères sont leur propriété privée... Vous avez vu la manière dont on exécute ou pas les points d'accords sur la décrispation politique et le droit de libertés fondamentales... »

S'agissant de la désignation du Premier ministre, le Rassemblement maintient sa position suivant l'Accord signé le 31 décembre 2016. « L'Accord stipule : le Premier ministre présenté par l'Opposition politique/Rassemblement... On n'a pas dit un candidat. Et ça, comme nous savions qu'il y avait des jeux importants qui se jouaient à l'intérieur, nous n'avons pas voulu ouvrir cette brèche pour qu'on nous roule », a-t-il soutenu.

Du jeu des questions et réponses qui s'en est suivi, l'orateur et l'auditoire se sont mis d'accord sur le rôle de vigile que doit jouer la population. « L'acteur principal dans cette affaire, c'est le peuple qui, en cas de blocage, peut se prendre en charge », a conclu Christian Mwando.