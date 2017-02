Congo-Kinshasa: Dialogue inclusif - Des ONG féminines appellent les politiciens à «se dépasser»

«Le chef de l'Etat ne peut pas se taire face aux deux composantes [Majorité présidentielle et Rassemblement], qui cherchent à prendre le pays en otage; alors que la population a besoin d'aller plus vite aux élections», a affirmé Desy Furaha, la présidente de Femmes solidaires pour la paix et le développement (FSDP), signataire de cette correspondance.

Une cinquantaine d'organisations de femmes congolaises et internationales appellent les acteurs politiques congolais à «se dépasser et trouver une solution pour désigner le Premier ministre devant diriger» la transition en RDC. Dans une lettre ouverte adressée au président Joseph Kabila, ces ONG demandent notamment la finalisation rapide du calendrier électoral afin de la tenue des élections avant la fin 2017.

