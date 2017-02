Cameroun: Commémoration - King Dika Mpondo célébré

Des activités vont s'étendre sur une année à l'occasion du centenaire de la mort de cet acteur de l'histoire du pays.

Les célébrations ont commencé en décembre 2016. Année du 100e anniversaire de la mort de King Dika Mpondo Akwa. Et tout va s'achever le 16 décembre 2017. Un an d'activités donc, pour célébrer pas seulement la mort, mais aussi la vie et les œuvres de celui qui est considéré par son peuple, le canton Akwa, comme le principal signataire du Traité germano-camerounais. Signataire plénipotentiaire plus exactement.

Il va donc s'agir pour le comité de supervision, avec à sa tête l'initiateur du projet, la chefferie supérieure du canton Akwa, de retracer les 80 années d'existence du King qui, à travers le traité, croyait écrire une nouvelle page heureuse pour son pays. Et dont le non-respect des clauses par la partie allemande fera de lui un résistant. La lutte du King Dika Mpondo, jusqu'à son exil en détention à Campo en 1907 dans des conditions dégradantes et sa mort le 6 décembre 1916, va pouvoir être évoquée et même vécue notamment à travers une conférence internationale, une exposition historique et des animations culturelles, une tragi-comédie musicale, un carnaval motorisé à travers la ville de Douala, etc. Autant d'activités prévues en juin 2017.

Et à la fin de tout, en décembre, deux publications viendront marquer l'événement : les actes de la conférence internationale et un livre détaillé sur les temps forts de la vie du King. En attendant, un site Internet va déjà commencer à être alimenté. Cet hommage, comme le disait Honoré Njimè-Akwa, président du comité de supervision, lors du lancement officiel de l'événement ce jeudi 26 janvier, s'inscrit dans la logique de la célébration des héros et martyrs nationaux ainsi que de la restitution de l'histoire du Cameroun, au bénéfice des générations actuelles et futures.

C'est d'ailleurs dans ce sens que la vice-présidente Honorée Denise Epée assure : « Il est prévu que pendant l'exposition historique, nous amenions les enfants du primaire et du secondaire avec la permission des délégués régionaux, afin qu'ils viennent visiter, garder et emporter un pan de l'histoire des chefs et rois et mieux de la naissance du Cameroun. »

Autre preuve de l'intérêt de la célébration au-delà du canton, pour la conférence internationale, des gens viendront d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de Hollande, etc. et aussi, « la diaspora camerounaise qui s'intéresse à la chose historique a déjà commencé à faire un appel du pied », explique Honorée Denise Epée