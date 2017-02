Congo-Brazzaville: Santé publique - Deux cabinets médicaux exerçant dans l'illégalité fermés

La famille et les avocats de l'ex-candidat à la présidentielle André Okombi Salissa s'insurgent… Plus »

Ibrahim Doukouré est le promoteur du cabinet médical « Afrique- Santé ». Ce cabinet est spécialisé dans la médecine naturelle et scientifique. Parmi les maladies affichées sur son tableau de consultation, figurent, les hémorroïdes, l'éjaculation précoce, les faiblesses sexuelles, les hépatites A, B et C, les fibromes, les kystes et bien d'autres. En outre, l'on a constaté un lit de consultation prénatale.

Le représentant de l'inspecteur général de la santé, Euloge Sakamesso a fermé le 31 janvier, les cabinets médicaux « Idéal Santé », situé sur l'avenue Maya-Maya à Poto-Poto et l'Organisation non gouvernementale « Afrique- Santé », sur l'avenue de la paix dans le quatrième arrondissement Moungali

