Congo-Kinshasa: Affaires foncières - Félix Kabange Numbi pour la réduction des conflits fonciers

Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux à León Hôtel avec les cadres et agents de son ministère et les membres de son cabinet, le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange Numbi, s'est engagé durant son mandat, si court soit-il, à la tête de ce ministère, à réduire sensiblement les conflits fonciers.

« Le ministère des Affaires foncières ne doit pas être un ministère des conflits. Chacun d'entre nous doit militer pour réduire des conflits fonciers qui ternissent l'image de notre ministère' », a-t-il fait savoir tout en ajoutant que la falsification des titres, la signature des contrats sur des espaces qui n'existent pas, la duplication des titres, la soustraction des documents, etc., sont autant des maux qui alimentent des conflits dans les cours et tribunaux.

Mais pour relever ce défi dans la réduction des conflits fonciers, Félix Kabange Numbi a besoin de l'implication de tout le monde : « Je ne suis pas venu transformer et changer ce ministère. Seul, je ne saurai pas. Je le ferai avec tout le monde. Travaillons donc ensemble pour la résolution des conflits ». Nous devons, poursuit-il, « travailler pour atteindre l'objectif zéro conflit foncier. Cela est possible avec la volonté et l'implication de tous ». Le ministre des Affaires foncières a appelé les agents et cadres de son ministère à travailler pour l'intérêt du peuple. « Il faut éviter de solutions à la va-vite qui donnent raison aux plus offrants. Il est important de mettre tout le monde autour d'une table pour trouver une solution qui va conforter toutes les parties en conflits' », a déclaré Félix Kabange Numbi qui pense qu'il est temps que ce ministère soit doté d'une nouvelle loi foncière en remplacement de celle qui date de 1973. Cette loi a des lacunes et devra être changée.

Auparavant, le secrétaire général du ministère des Affaires foncières a brossé un tableau sombre de ce ministère rongé par des maux qui empêchent non seulement le bon déroulement du travail mais aussi la mobilisation des ressources.