Congo-Brazzaville: Secteur artisanal - Lancement du projet sur le contrôle et le suivi de la santé des artisans et artistes

Le projet «Prévention des maladies, hygiène, sécurité, environnement (HSE) et protection sociale des artisans de Pointe-Noire et du Kouilou » a été lancé officiellement le 27 janvier en présence de Jean-Claude Demaboud, directeur départemental de l'Agence nationale de l'artisanat (ANA) Pointe-Noire, des administrations concernées, des artistes et artisans.

Initié par l'association congolaise pour la santé publique et communautaire (ACSPC) et l'association villes et villages propres (AS.V.PRO), qui ont pour chevaux de bataille la prévention des maladies et l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines et rurales avec leur pleine participation, ce projet est financé par l'ambassade des États-Unis en République du Congo à hauteur de 75% et les deux ONG initiatrices du projet à 25%.

Le projet HSE a été sélectionné à la suite d'un appel d'offres lancé par l'ambassade des États-Unis dans le cadre de son programme d'auto-assistance par l'entremise d'un fonds d'auto-assistance destiné aux ONG et associations officiellement reconnues par l'État congolais. «La prévention des maladies, la protection et la promotion de la santé sont les trois fonctions essentielles de la santé publique. Or, les artisans de Pointe-Noire et du Kouilou exercent leurs métiers dans des conditions qui ne leur garantissent pas la santé et la sécurité au travail. Ainsi, dans un contexte qui se caractérise par l'existence de nombreux facteurs de risques modifiables, la non-maitrise de règles élémentaires d'hygiène, de sécurité et environnement, l'ignorance des mécanismes de la protection sociale et l'absence d'initiatives de résolution de ces problèmes, il est apparu prioritaire à l'ACSPC et à l'ASVPRO d'accompagner cette couche professionnelle en vue de l'amélioration des conditions d'hygiène, sécurité, environnement et protection sociale à travers une gamme d'activités tout en misant sur leur pleine participation et adhésion », a dit Georges Batala-Mpondo, directeur exécutif de l'ACSPC.

Selon lui, les objectifs poursuivis par ce projet consistent à rendre obligatoire et de façon permanente le bilan de santé chez les artisans de Pointe-Noire et du Kouilou, organiser des campagnes de sensibilisation et des séances de causeries éducatives auprès de la population ciblée et des principaux bénéficiaires du projet, organiser des séminaires sur la gestion d'entreprises artisanales, la notion d'hygiène, sécurité, environnement et protection sociale.

Le bilan de santé annuel, le dépistage fortuit des maladies professionnelles et autres chez les artisans, l'orientation des malades dépistés vers les centres appropriés sont entre autres des actions à mener. Car prévenir les maladies professionnelles chez les artisans et artistes pour leur bien-être physique et social est nécessaire en vue d'atteindre les objectifs fixés. Pour ce faire, le projet prévoit l'élaboration d'un fichier par secteur d'intervention et par secteur d'implantation des artisans, la campagne de dépistage des maladies auprès des artisans regroupés, la prise en charge psychologique de certains malades, la campagne de sensibilisation et des causeries éducatives sur les thématiques et pathologies graves, la campagne médiatique et la formation des pairs sur la gestion d'entreprises artisanales, l'hygiène, sécurité et environnement et protection sociale.

En lançant officiellement le projet, Jean-Claude Demaboud, directeur départemental de l'ANA, principal partenaire au projet, a garanti sa disponibilité et son soutien au projet qui va contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de santé des artisans.