Congo-Kinshasa: Insécurité à l'Est - Regain d'agression de la RDC par le M23

Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est de la RDC, avec la présence supposée ou non de… Plus »

Cette nouvelle a réjoui les autorités congolaises et confirme les révélations sur la présence des combattants de l'ancienne rébellion du M23 au Rwanda et en Ouganda. On se souvient que, déjà, le 18 janvier, Kinshasa avait fait état d'une incursion d'environ 200 ex-rebelles du M23 venus d'Ouganda dans une localité de l'est de la RDC. Le gouvernement ougandais avait admis avoir perdu la trace de 40 ex-rebelles du M23 cantonnés sur son territoire et annoncé l'arrestation de 101 autres qui tentaient de rejoindre la RDC.

Un regain d'insécurité s'observe depuis quelque temps à l'est du pays où l'on signale une certaine régénérescence du Mouvement du 23 Mars (M23) qui renouerait avec ses activités déstabilisatrices de la RDC. Pas plus tard que le 30 janvier, il a été fait état de l'arrestation par l'armée rwandaise d'une trentaine des combattants de l'ex-rébellion du M23. Ces derniers fuyaient une offensive des Fardc lancée contre eux. Depuis quelques jours, en effet, les forces loyalistes mènent des opérations contre le M23 dont les membres, une trentaine, ont pu trouver refuge au Rwanda où ils ont été appréhendés dans le secteur de Bugeshi, dans le district de Rubavu.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.