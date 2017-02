Congo-Brazzaville: Marchés publics - Les entreprises ponténégrines formées à soumissionner aux appels d'offres

"Comment répondre aux appels d'offres" est le thème de l'atelier qui réunit du 31 janvier au 1er février les représentants des entreprises privées de Pointe-Noire sur l'initiative de la Chambre consulaire.

Animé par les responsables de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), cet atelier vise à donner les outils nécessaires aux entrepreneurs de la place afin qu'ils puissent soumissionner, le cas échéant, à la commande publique. «L'accès aux marchés des entreprises privées à la commande publique s'est toujours posé. C'est pourquoi nous avons initié cet atelier qui est une réponse à l'appel d'offres. C'est un moment de partage de bonnes pratiques », a dit Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire à l'ouverture de l'atelier.

Pour David Martin Obami, directeur général de l'ARMP, « la commande publique reçue des maîtres d'ouvrage ou de leurs délégués obéit à certaines règles qu'il faut connaître pour pouvoir avoir la chance de se voir attribuer un marché ».

Pendant deux jours, l'information sur les marchés publics et la technique de présentation des offres vont être les principaux thèmes développés par Bernard Olloy, directeur de la formation et des appuis techniques à l'ARMP. La présentation et le fonctionnement de l'ARMP ainsi que l'explication de certaines dispositions contenues dans le guide pratique sur la soumission aux appels d'offres ont meublé la première journée du séminaire. L'AMRP, organe de l'État congolais rattaché à la primature, a, entre autres missions d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public.

À ce titre, elle est chargée notamment d'émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de l'assistance à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public, contribuer à l'information, à la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public, mener les enquêtes et mettre en œuvre les procédures d'audits indépendants, sanctionner les irrégularités constatées dans la passation des marchés publics et délégations de service public, procéder au règlement non juridictionnel des litiges survenus à l'occasion de la passation des marchés publics et délégations de service public, rendre des avis dans le cadre du règlement à l'amiable des litiges nés à l'occasion de leur exécution. L'AMRP peut être chargée de la réalisation de toute mission relative aux marchés publics ou aux délégations de service public qui lui serait confiée par le gouvernement.