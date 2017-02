Congo-Brazzaville: Nzango - Jean Camille Djimbi prend les rênes de la discipline dans la ville côtière

Le nouveau président de la ligue départementale de nzango de la ville océane a été élu à l'unanimité, le 29 janvier, lors de l'assemblée générale élective présidée par la présidente de la fédération congolaise de la discipline, Aminata Sophie Vallerie Cissé, au Complexe sportif en présence du directeur départemental des Sports, Joseph Biangou Ndinga.

Jean Camille Djimbi, malheureux candidat à la dernière assemblée générale, succède à Jean Moussoungou qui n'était pas candidat à sa propre succession. Le nouveau président étant le seul candidat à son poste, il a remporté les 12 voix du corps électoral. Il est élu avec un bureau de 12 membres et présidera la ligue du nzango durant un mandat de 2 ans.

Après son élection, Jean Camille Djimbi a remercié l'assemblée et les électeurs pour la confiance qu'ils lui ont faite. «Nous avons dit dans notre projet de développement que nous mettrons un accent particulier sur la réconciliation, le rassemblement et la reconstruction. Merci pour la confiance, je vous demande d'être des gendarmes prêts à sanctionner les fautifs. Nous allons nous mettre à votre disposition et faire des efforts pour arriver à satisfaire vos attentes », a déclaré le nouveau président qui, dans son projet, entend également mettre en place la sous-ligue Tchiamba Nzassi et inciter la jeunesse à la pratique du nzango moderne.

Entre autres missions assignées par la nouvelle ligue, l'obtention d'un siège convenable pour la ligue départementale de nzango de Pointe-Noire, l'implantation des terrains de jeu dans le département, la recherche des sponsors physiques et moraux, des membres d'honneur et bienfaiteurs, l'organisation des nouvelles compétitions. L'organisation normative du championnat départemental en version sénior, junior et cadet en conformité avec le calendrier national. L'organisation de la Coupe de la ville de Tchiamba Nzassi, la super coupe départementale, la Coupe de la journée internationale de la femme, la Coupe du roi Mâ Luango. Cependant, pour la bonne marche de sa structure, Jean Camille Djimbi entend entretenir des relations étroites avec la direction départementale des Sports et la Fédération congolaise de nzango (Féconza).

En effet, satisfaite de la bonne tenue de cette assemblée générale élective, Aminata Sophie Vallerie Cissé, a appelé les membres élus à plus de dynamisme, à s'unir et à cultiver l'esprit de fair-play. « Cette ligue, c'est vous qui l'aviez élue. Vous êtes autant responsable qu'eux-mêmes. Tout ce que je pourrais vous souhaiter, c'est d'avoir beaucoup de patience parce que le nzango prospérera mais faites-le dans la discipline et dans l'amour parce que là ou les hommes ne sont pas unis, rien ne marche. Travaillez avec ceux qui veulent travailler. Je vous souhaite bon vent », a indiqué la présidente de la Féconza.

Les membres du bureau exécutif de la ligue de nzango de Pointe-Noire

Le président Jean Camille Djimbi sera accompagné dans sa mission par Guy Gervais Loukangou, 1er vice-président, Pierre Mavoungou Pangou, 2e vice-président, Véronique Tsoko,3e vice-présidente. Au poste de secrétaire général, Taid Nzolamesso, secrétaire générale adjointe, Princia Mingas, trésorière générale, Hercie Miétté. Comme membres, Natacha Mountou et Irène Bahoua. Le commissariat aux comptes est composé de deux membres: premier membre, Charles Baron Mikiemo et deuxième membre, Harlena Koka Nkolo.

Après l'intronisation du nouveau président qui a été salué par le premier vice-président du bureau sortant, la présidente a remis toute la documentation administrative au nouveau bureau exécutif en vue de la bonne application des textes et lois qui régissent la discipline.