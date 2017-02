Sénégal: CAN 2017 - Les Lions doivent progresser collectivement (technicien)

Sur des compétitions comme la CAN, "il faut faire preuve de beaucoup de caractère et d'un mental très forts pour passer", a souligné Youssouf Dabo.

"C'est sur place à la CAN qu'il a été démontré que le Sénégal, à l'image de la RD Congo et de la Tunisie, peuvent prétendre au trophée continental", a-t-il rappelé.

"Nous avons un groupe jeune et moi je suis très optimiste pour la suite", a-t-il dit, rappelant qu'en prenant part à la CAN, le Sénégal avait été présenté comme un outsider.

Selon l'entraîneur du GFC, "le Sénégal a péché sur certaines actions en ne privilégiant pas le collectif et c'est à niveau que cette sélection doit le plus progresser".

"En phases offensives, on a constaté que certains ont l'habitude de privilégier la solution individuelle", a analysé le jeune technicien, observateur du sélectionneur national pour les équipes du groupe B durant la CAN.

Franceville (Gabon) — L'équipe nationale de football du Sénégal, éliminée aux tirs au but (4-5) en quart de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), dispose d'une "grande marge de progression" notamment sur le plan collectif, a analysé le technicien sénégalais Youssouf Dabo.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.