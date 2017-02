Afrique: CAN - L'Egypte, le Cameroun et le Ghana ont remporté la moitié des titres mis en jeu

Le Ghana a confirmé son statut en rejoignant le dernier carré de la CAN 2017. Le Ghana des frères… Plus »

En 1980, Abedi Pelé, le père des frères Ayew (André et Jordan) était dans les rangs de la dernière équipe ghanéenne à être titrée. Les deux jeunes enfants étaient passés à côté du titre en 2015 face aux Eléphants de Côte d'Ivoire aux tirs au but.

Le Ghana qui court derrière un titre continental depuis 1982, a remporté à quatre reprises le titre continental en 1963 et en 1965 mais aussi en 1978 et en 1980.

L'équipe égyptienne, titrée lors des deux premières éditions 1957 et 1959, a attendu celle de 1986 organisée à domicile, pour se parer d'or. Les Pharaons sont ensuite allés gagner au Burkina Faso en 1998 avant de réussir un triplé historique entre 2006 (Egypte), 2008 (Ghana) et 2010 (Angola).

Les Pharaons de retour à la CAN après une éclipse ayant duré trois éditions (2012, 2013 et 2015) ont remporté sept éditions, ce qui en fait les plus titrés en Afrique.

Les trois demi-finalistes sur les quatre de la CAN 2017(14 janvier au 5 février), Egypte, Ghana et Cameroun, ont remporté la moitié des 30 titres mis en jeu lors de la compétition phare du football africain.

