Cote d'Ivoire: La région de la Nawa se dote d'un festival

Des partenaires dont l'ambassade de l'Espagne en Côte d'Ivoire et l'association Emerge and See, ont apporté leur appui à la réussite de cette 1ère édition du festival de la Nawa.

« Nous avons des pépites dans notre territoire. Ensemble, nous devons œuvrer à faire briller ce patrimoine culturel. Et la conserver longtemps pour les générations actuels et à venir », a soutenu pour sa part, le sous-directeur du développement Humain au Conseil régional, M. Podé Pierre.

Notamment, celles de voir le " Festival Nawa Culture en Fête" se tenir pendant les vacances scolaires. Et ce, en vue de permettre à toute la jeunesse locale, de mieux se divertir et d'apporter pleinement sa contribution au rayonnement du festival.

« Ce festival met en exergue notre diversité et notre cohésion. Il nous enveloppe de nouveau dans nos traditions et ouvre les portes d'une nouvelle ère.

Selon les initiateurs, ce festival vise à réjouir les populations locales, promouvoir et valoriser la diversité culturelle, la paix et la cohésion sociale entre les personnes vivants sur le même territoire.

Cette caravane culturelle initiée par le Conseil régional, s'est étendue sur une semaine et a sillonnée 12 villages desdits départements, en compagnie de 50 artistes de la région et d'une compagnie de Marionnette.

