Ile Maurice: Des évaluations post-CPE qui poussent l'enfant à réfléchir

Une première partie à la fin du Grade 5, et l'autre au milieu de l'année suivante. De cette manière, le jour des examens, les élèves pourront se concentrer sur les autres matières : l'anglais, le français, les mathématiques et les langues orientales/ l'arabe/le kreol morisien.

Les maths, également, ne devraient plus faire aussi peur... Des changements y ont été apportés. La section B notamment disparaît; elle avait la réputation de contenir les problèmes les plus difficiles à résoudre, sans compter qu'ils comportaient le plus grand nombre de points. «Les catégories enlevées, le questionnaire est à présent moins lourd. Le papier en lui-même a été simplifié, toujours en privilégiant la logique.»

«Dans plusieurs exercices, il n'y aura pas qu'une bonne réponse. Les élèves auront plusieurs possibilités de réponse», souligne-t-on. Par ailleurs, en ce qui concerne la langue anglaise, la rédaction comptera désormais pour 10 points, au lieu de 20 points. Dans le cas des langues, des images et autres illustrations ont été ajoutées au questionnaire. Objectif : rendre l'ensemble plus «child friendly».

