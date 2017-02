Ile Maurice: Petit à petit les oiseaux font leur nid sur l'île aux Aigrettes

Une fois habitués à ce nouvel environnement, les oiseaux prendront leur envol et reviendront après quatre ou six ans pour s'y reproduire. Ils se reproduisent systématiquement à l'endroit où ils ont pris leur envol.

Celle-ci a débuté son programme avec le transfert de six espèces, à savoir le paille-en-queue à brin rouge, le paille-en-queue à brin blanc, le Puffin fouquet, le Sterne fuligineuse, le Noddi brun et le Noddi à bec grêle. Lors de leur transfert, ces oiseaux sont équipés d'une bague autour de leurs pattes pour un suivi.

Selon Vikash Tatayah, Conservation Director à la MWF, l'île aux Aigrettes a été témoin d'un phénomène climatique rare depuis quelques années. En effet, les oiseaux ont commencé à déserter l'île, d'où ce projet. La MWF lâche des oisillons de parents qui nichent autour des îlots comme l'île Ronde, l'île Plate, l'îlot Gabriel, l'île aux Serpents et l'île aux Aigrettes, où ils sont nourris et grandissent sous observation des membres de la fondation.

Pour ce faire, la fondation est à la recherche de bénévoles. Ces derniers seront entraînés à nourrir et à vérifier le poids et la taille des oiseaux pour un meilleur contrôle. Ils sauront également quoi faire si les oiseaux ont des problèmes de santé.

