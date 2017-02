En tout état de cause, ce ralliement d'anciens proches du père fondateur du Front populaire ivoirien à son rival, n'a pas, du moins pour le moment, permis de lever le mystère sur l'affaire Guy André Kieffer, et l'on se demande si ce ne sera pas encore le cas, dans cette autre affaire des disparus du Novotel.

Et cela, malgré le fait que bien des partisans et pas des moindres du célèbre prisonnier de La Haye, ont tourné casaque pour se retrouver dans le camp d'Alassane Ouattara.

Et l'on ne serait pas non plus étonné que Dogbo Blé et ses coaccusés empruntent la même stratégie de défense en niant systématiquement les faits, dans une affaire où beaucoup s'interrogent aussi sur la responsabilité du couple présidentiel.

Tant et si bien que le pays peine véritablement à se mettre sur le chemin de la réconciliation vraie. Aidé en cela par les différents dossiers judiciaires qui se suivent et se ressemblent par l'opacité qui entoure les différentes affaires.

Il s'agit de Stéphane Frantz Di Rippel, directeur dudit hôtel, Yves Lamblin, patron de la Sifca, le plus grand groupe agro-alimentaire du pays, Raoul Adeossi, adjoint du directeur d'origine béninoise et du Malaisien Chelliah Pandian.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.