Afrique: 28e sommet de l'UA - Engagement à réformer l'organisation et à renforcer l'unité du continent

Le nouveau président de la Commission de l'UA, le ministre Tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Faki, a appelé à ce propos à ce que le Programme de l'UA "Faire taire les armes d'ici à 2020", cesse d'être un slogan et qu'il doit être mis à niveau en tenant compte du facteur temps, et sa mise en œuvre accélérée.

Ces réformes, a-t-il dit, s'inscrivent dans la dynamique de renouveau dans lequel le continent s'est engagé afin que l'UA devienne une organisation "solide et efficace", lui permettant de relever les défis en matière de sécurité et de développement.

Ils ont estimé dans leur majorité que l'UA a besoin de vitalité et d'un nouveau souffle afin qu'elle soit au diapason des nouvelles mutations sur la scène internationale et faire face à la mondialisation.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA qui s'étaient réunis dans la capitale éthiopienne deux jours durant avec la participation du Premier ministre Abdelmalek Sellal, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, se sont prononcés unanimement pour une Afrique forte et unie.

Addis — ABEBA - Reformer l'Union africaine et renforcer la coopération entre les Etats membres pour une Afrique solidaire et unie, tels sont les principaux engagements pris par les dirigeants africains à la clôture mardi de leur 28e sommet à Addis-Abeba.

