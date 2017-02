Cote d'Ivoire: Coach Faouzi et le FC San-Pedro préparent le rachat...

Les dirigeants du FC San-Pedro, avec à leur tête Mr Anet Jean-Jacques, ont décidé de faire d'une pierre deux coups. Profitant de leur séjour dans la ville portuaire, ils ont présenté le nouvel entraîneur au Préfet de Région, Ousmane Coulibaly. Ce dernier s'est dit très heureux et réconforté de recevoir le technicien tunisien, et convaincu qu'il réussira sa mission au vu de son expérience. Avec cette caution de l'autorité administrative du Bas Sassandra, les Orange peuvent entrevoir la suite de la saison avec optimisme.

A sa place, un ancien international tunisien: Faouzi Rouissi. Fort de son expérience et de son vécu, l'ancienne star des Aigles de Carthage vient pour donner un souffle nouveau aux portuaires. Aussi, a-t-il déjà « diagnostiqué le mal » qui mine le club et espère, avec son expérience et l'aide de Dieu, le remettre sur les rails.

