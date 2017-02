Egypte: CAN 2017 / Ahmed Hassan Kouka - « On doit aller en finale »

Affiche tendue entre le Burkina Faso et l'Egypte mercredi ! Dans le cadre des demi-finales de la CAN 2017, ce sont en effet deux formations similaires qui vont s'opposer sur la pelouse de Libreville. Les Pharaons n'ont pas encore vu leurs filets trembler à l'heure de défier le Burkina-Faso pour une place en finale de la CAN 2017. Loin d'être impressionnants devant, Mo Salah et ses coéquipiers ont toujours su patienter avant de trouver la faille.

« La sélection égyptienne veut à chaque fois remporter le titre. L'Egypte est le pays qui a gagné le plus de fois la CAN et tout le monde nous connaît. Du coup, on a un peu de pression, car on doit aller en finale. On va tout donner pour y arriver et soulever le trophée du vainqueur », a confié le jeune attaquant des Pharaons, Ahmed Hassan Kouka au micro de RFI.

Tombeurs de la Tunisie en quart de finale de la CAN 2017, les Burkinabais confirment qu'ils forment bien une nouvelle nation forte du continent, notamment grâce à leurs performances défensives remarquables. Raison pour laquelle Ahmed Hassan Kouka s'attend à un match difficile face aux Etalons.

« Ça sera un match compliqué face à une très bonne équipe. Toutes les sélections, qui arrivent en demi-finales, sont très fortes. On va les respecter évidemment, mais on va tout faire pour les battre. En tout cas, si le match est difficile pour nous, je peux vous assurer qu'il le sera également pour eux. »

Aucune des deux équipes n'a subi la moindre défaite au Gabon. Et l'Egypte, septuple champion d'Afrique, est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé de but depuis le début de la CAN 2017.

« C'est vrai que c'est très important de ne pas encaisser de buts. On défend très bien, on est bien en place, et en plus on arrive à marquer donc c'est parfait. Il faudrait qu'on arrive à ne prendre aucun but, et là on sera proche de remporter le titre. »