Burkina Faso: Œuvres missionnaires pontificales - La 9ème session a ouvert ses portes

La 9ème session continentale des directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) a débuté ce mardi 31 janvier 2017 à Ouagadougou et connaitra son épilogue le 5 février prochain.

Durant une semaine, les participants réfléchiront au tour du thème «La mission dans un monde en mutation». Cette rencontre, qui a lieu tous les deux ans, va regrouper une soixantaine de participants venus de 20 pays d'Afrique francophone, lusophone et hispanophone.

C'est par une prière évangélique qu'a débuté la 9ème session des directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires (OPM).

Selon Monseigneur Gabriel Sayaogo, cette rencontre a pour but de promouvoir l'esprit missionnaire universel dans l'ensemble du peuple de Dieu qu'est l'Eglise et vise un objectif principal qui est de mener une réflexion en synergie afin de répondre plus efficacement aux exigences et à l'urgence de la mission aujourd'hui en Afrique.

Pour lui, l'Eglise d'Afrique est confrontée à plusieurs défis au nombre desquels les moyens matériels, les ressources humaines, et aussi sur le plan organisationnel et structurel d'où, selon l'Evêque Sayaogo, « il faut travailler à ce que l'évangile puisse atteindre tout homme et que tout homme puisse croire en Jésus Christ et obtenir le Salut ».

A écouter le directeur national des OPM pour le Burkina-Niger, l'Abbé Oscar Zoungrana, cette session continentale est un temps fort de réflexion, de communion et de prière. «L'évangile doit s'adapter pour mieux connaitre la culture et mieux travailler à annoncer l'évangile à partir de nos cultures.

Nous porterons une attention particulière à notre relation avec l'islam et ce, en vue de permettre aux participants de trouver des réponses concrètes et pertinentes dans leur mission auprès du monde musulman».

L'Evêque Sayaogo a invité les participants à s'inspirer de l'expérience des OPM Burkina-Niger pour enrichir leur animation missionnaire, à se donner aussi des pistes pour intégrer les moyens de communication dans l'animation missionnaire.

Enfin, ils devront développer des stratégies pour susciter encore plus la générosité des chrétiens africains pour financer la mission.

Au terme d'une semaine de travaux, des résolutions et recommandations seront prises pour servir de feuille de route pour l'action missionnaire.

Il est à noter que les OPM disposent d'un fonds universel de solidarité. Les quêtes recueillies lors des temps forts d'animation sont entièrement envoyés aux directions nationales qui les transmettent aux secrétaires généraux à Rome pour alimenter le fond universel de solidarité.

Une partie de ce fonds sert pour les subsides ordinaires des diocèses et institutions et l'autre partie pour la subvention des différents projets.