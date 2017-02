Mauritanie: Nouveau procès pour un blogueur condamné à mort pour blasphème

La Mauritanie connaît ces derniers temps une affluence d'opérateurs économiques et hommes d'affaire… Plus »

Mardi, ils étaient encore des milliers rassemblées non loin de la Cour suprême, à l'appel d'un « Forum des oulémas et imams pour la défense du prophète » de l'islam.

Mais ce 31 janvier, retour à la case départ : la Cour suprême a décidé de ne pas trancher. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas bien appliqué la loi et décidé de renvoyer l'affaire devant une nouvelle cour d'appel composée d'autres juges, une façon sans doute de se débarrasser d'une affaire délicate qui dure depuis plus de 3 ans.

A l'époque, le tribunal avait annulé la peine de mort prononcée en première instance et requalifié les faits « d'apostasie », le délit du blogueur avec été requalifié en « mécréance » une accusation moins lourde. La cour d'appel avait en effet pris en compte le repentir de l'accusé et demandé à la Cour suprême de statuer sur sa sincérité.

