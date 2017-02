Afrique: SM le Roi félicite M. Moussa Faki Mahamat, nouveau président de la Commission de l'UA

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Moussa Faki Mahamat, à l'occasion de son élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine (UA).

Dans ce message, SM le Roi exprime à M. Faki Mahamat Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions au service de l'Afrique.

"Cette élection est un hommage rendu à vos hautes qualités humaines, à votre parcours professionnel remarquable et à votre engagement indéfectible en faveur des nobles causes de l'Afrique", relève le Souverain en se disant persuadé que M. Faki Mahamat ne ménagera aucun effort pour mettre sa grande expérience et sa compétence professionnelle "au service de notre organisation africaine et du renforcement de son efficacité".

"Vous pouvez, à cet égard, compter sur le soutien du Royaume du Maroc", affirme SM le Roi qui tient, "dans ce contexte si heureux où le Maroc retrouve sa famille institutionnelle africaine", à réitérer le ferme engagement du Royaume à "tout mettre en œuvre pour aller de l'avant dans la consolidation de l'unité de l'Afrique, afin qu'elle puisse prendre son destin en main, relever ses multiples défis politiques, économiques, sociaux et environnementaux, et assurer ainsi à ses peuples progrès et prospérité, dans la paix et sécurité".