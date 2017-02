Ile Maurice: Accusé de séquestration, un présumé dealer lance ses chiens sur des policiers

Le poste de président du conseil d'administration de la Development Bank of Mauritius (DBM) n'est pas… Plus »

Le Beaubassinois a été traduit devant le tribunal de Rose-Hill, hier. Les charges provisoires de kidnapping et d'assaulting police officer causing effusion of blood ont été retenues contre lui. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il demeurera au Moka Detention Centre jusqu'au 7 février.

Les policiers ont dû battre en retraite quand le Beaubassinois a lancé ses chiens à leurs trousses. Les animaux ont grièvement blessé le constable Murden à la tête, aux mains et au rein. Ce sont ses collègues qui sont venus à sa rescousse et l'ont transporté à l'hôpital. Profitant de la situation, Gaëlle a, elle, pu s'enfuir.

