Ile Maurice: Un nouveau président pour la Banque de développement

Le nouveau président de la Banque de développement est titulaire d'un diplôme en administration publique, d'une licence en économie et gestion et d'une maîtrise en administration des affaires. Il a été promu au poste de chef de cabinet le 31 décembre 2014.

Il a plus de 25 ans d'expérience dans l'administration publique, ayant occupé des postes de responsabilités au sein de différents ministères, tels que l'Éducation, l'Environnement, la Jeunesse et les sports, les Infrastructures publiques ou encore les Finances. Jusqu'à sa nomination, il représentait le ministère de l'Activité économique au conseil d'administration de la DBM et d'Entreprise Mauritius.

Le poste de président du conseil d'administration de la Development Bank of Mauritius (DBM) n'est pas resté vacant pendant longtemps. Moins de 24 heures après la démission de Chand Bhadain à ce poste, le gouvernement a procédé à la nomination de son successeur : il s'agit de Vassoo Putchay, actuel secrétaire permanent au ministère de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives.

