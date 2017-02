Les deux organisations de défense de la liberté de la presse attendent du ministre des Médias la levée de la mesure de suspension frappant ces médias par une lettre commune plutôt que d'exiger à chacun d'adresser une lettre individuelle.

Dans un communiqué conjoint du week-end, Freedom for journalist (FFJ) et Lawyers of reports (LR) ont exprimé leurs préoccupations face au maintien de la mesure de fermeture de certains médias proches de l'opposition et demandent au ministre chargé de ce secteur de lever cette mesure d'une manière collective au lieu d'exiger à chacun de ces médias de lui écrire individuellement. « Cette décision du ministre des Médias est dilatoire et vise à retarder le processus de décrispation de la situation politique et n'encourage nullement l'essor des médias indépendants alors qu'elle viole, en outre, le chapitre V de l'accord global et inclusif », ont indiqué ces deux organisations de défense de la liberté de la presse.

FFJ et LR ont, en effet, rappelé que le ministre des Médias, Lambert Mende, demande à tout média concerné de le saisir par une demande individuelle. Alors que l'accord politique global et inclusif signé le 31 décembre 2016 dispose, à son chapitre V relatif à la décrispation, que « le ministre ayant en charge les médias veillera à rétablir dans les 15 jours qui suivent la signature du présent accord, le signal des entreprises audiovisuelles fermées... ».

À en croire les deux organisations, en janvier 2016, Mapendo et Nyota, deux médias, propriétés de Moïse Katumbi, ont été fermés. Jua Lubumbashi Télévision a été aussi fermé à cause de son appartenance à Jean-Claude Muyambo, un autre membre de l'opposition incarcéré à la prison centrale de Makala. Trois autres médias appartenant aux opposants fermés sont notamment Radio Liberté Beni, station émettant à Beni, dans l'est de la RDC, fermée depuis mi-novembre 2014, une propriété de Jean-Pierre Bemba, président du Mouvement de Libération du Congo, Radio Lisanga Télévision (RLTV), de Roger Lumbala, revenu au pays après un long exil, et Radio Owoto, chaîne émettant à Lodja, capitale de la province de Sankuru, appartenant à Christophe Lutundula, a été fermée le 17 septembre 2015. FFJ et LR ont prévenu que des médias de l'opposition qui émettent encore, Canal numérique télévision (CNTV), Canal Congo Télévision (CCTV), l'un des médias de Jean-Pierre Bemba, sont sous la menace de fermeture.