Congo-Brazzaville: Coopération agricole - La ville de Ribeauvillé soutient la relance du secteur agropastoral dans le Pool

Présenté mardi au ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo, le projet consiste à renforcer les filières d'élevage bovin et avicole, grâce à un dispositif de formation continue et de structuration de la profession.

A la tête d'une délégation de l'Institut régional de coopération développement (Ircod) et des coopérants français, l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, a été reçu le 31 janvier à Brazzaville à ce propos. D'après le diplomate français, il s'agit d'une coopération décentralisée entre la ville Ribeauvillé et le département du Pool, visant à poursuivre les activités de développement et à booster le secteur agricole dans cette partie du Congo.

Cette nouvelle phase de projet de développement agropastoral qui va couvrir la période 2017-2018, est financé majoritairement par le ministère français des Affaires étrangères. D'après le représentant Congo pour l'Ircod, Bruno Cambier, en raison de l'insécurité qui prévaut dans certains districts du Pool, les activités vont d'abord débuter à Ignié et Ngabé.

« Ce choix permet de mener sereinement un travail de prospection et de diagnostic qui va permettre d'ici la fin de l'année de tenir un solide plan d'actions adapté aux besoins de la population locale », a indiqué Bruno Cambier, au sortir d'une séance de travail avec le ministre Henri Djombo.

En effet, le partenariat entre la ville de Ribeauvillé et le département du Pool est né dès la fin de la guerre civile qu'a connue le Congo (1997-2000). Les premières phases du projet de développement du Pool ayant pris fin en janvier 2017, ont permis de redorer les activités économiques, à travers la reconstitution du tissu productif, du cheptel et du bovin, la sécurité alimentaire et l'appui à l'agriculture familiale.

L'Institut de coopération Ircod a été sélectionné comme exécutant des projets définis conjointement par les deux collectivités partenaires. « Le projet a porté sur un espace cohérent sur lequel on pouvait chercher à démultiplier les relations économiques entre acteurs, en mettant en place des circuits courts pour que les producteurs du Pool puissent vendre aux transformateurs locaux qui eux-mêmes vont revendre aux éleveurs du Pool », a rassuré Bruno Cambier.

Bertrand Cochery plaide pour l'assouplissement de restriction des importations visant les volailles françaises

L'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, qui conduisait une délégation de coopérants français, s'est entretenu le 31 janvier à Brazzaville, avec le ministre d'Etat, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo.

Une occasion qui a permis aux personnalités de faire un point sur le problème lié à l'épidémie de la grippe aviaire qui touche, d'après le diplomate français, quelques départements français, « principalement la région du sud-ouest ».

En effet, la semaine dernière l'Etat congolais a pris des mesures pour prévenir le risque de l'épidémie de grippe aviaire qui frappe certains pays européens, dont la France l'un des principaux fournisseurs du Congo en aliments volailles.

« La raison pour laquelle je voulais rencontrer le ministre, c'est pour lui expliquer que nous avons besoin de son appui pour faire comprendre notamment à son collègue du commerce qu'il existe un concept de régionalisation qui veut qu'on ne prenne en considération en matière de restriction aux importations que les départements qui sont effectivement touchés par cette épidémie », a plaidé le Bertrand Cochery, ajoutant que des mesures sont prises pour faciliter la traçabilité.