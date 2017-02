Congo-Brazzaville: Saison sportive 2016-2017 - Les athlètes ponténégrins appelés à plus d'abnégation pour des meilleurs résultats

L'invite du directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique de Pointe-Noire, Joseph Biangou Ndinga, aux sportifs ponténégrins a été lancée à l'occasion de la journée portes ouvertes organisé par sa structure le 29 janvier à l'esplanade du Complexe sportif.

Les ligues sportives ont répondu massivement à ces retrouvailles avec la présence remarquable de celles des arts martiaux, notamment de catch, taekwondo, kyokushin, Karaté et boxe. D'autres ligues comme celles de l'athlétisme, cyclisme, football, nzango, handball, basket-ball ont été aussi au rendez-vous qui leur a permis d'exhiber leur discipline devant le public pour inciter les jeunes à la pratique du sport.

Revenant sur l'importance de cette journée, Joseph Biangou Ndinga a expliqué aux responsables des ligues que cette journée portes ouvertes revêt une grande importance pour prouver au public que même si la saison sportive 2016-2017 n'est pas encore officiellement lancée en attendant la tenue des conseils fédéraux de toutes les disciplines sportives, les ligues départementales de Pointe-Noire sont déjà en chantier. « Cette double manifestation n'est que la journée portes ouvertes en réalité et la présentation des ligues sportives. C'est ici l'occasion de dire tout haut et fort qu'au niveau de Pointe-Noire, les ligues existent et aux encadreurs techniques que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour la réussite de cette saison qui ouvre l'olympiade 2017-2020. Je vous demande d'être dans l'exercice de vos fonctions afin de donner plus de chance et de succès à nos jeunes athlètes ponténégrins », a-t-il indiqué après avoir exprimé sa profonde gratitude à toute l'assistance au nom du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Léon Alfred Opimbat.

Joseph Biangou a aussi rappelé aux sportifs l'importance de l'adversaire au sport. «L'adversaire est en réalité un partenaire qui revêt une fonction spécifique circonstancielle le plus respectable qui soit. Ainsi, je suis persuadé que vous participerez à cette saison sportive dans vos championnats départementaux et nationaux dans un esprit chevaleresque respectueux des règles qui les régissent mais nous ne devons pas oublier que le sport est et demeure avant tout un facteur d'unité et de cohésion totale », a-t-il déclaré. Il a, cependant, appelé les encadreurs techniques et les athlètes de faire taire leurs querelles intestines afin d'observer la discipline et le fair-play pour que cette saison sportive connaisse le succès escompté.

De leur côté, les différents responsables des ligues ayant pris part à cette journée sportive ont remercié le directeur départemental des Sport pour leur avoir permis d'exhiber leur discipline devant les autres et le public ponténégrin. « Nous sommes très contents de prendre part à cette journée. Cela nous a permis de montrer au public ponténégrin que nous sommes toujours là malgré les difficultés d'espace pour proumouvoir notre discipline», a indiqué le directeur technique de la ligue de catch, Fulbert Guy Abinya. De même, le directeur technique de la ligue de Kyokushin, Anicet Mouyounga, a souhaité que la prochaine fois qu'on leur accorde plus de temps pour permettre aux jeunes de découvrir leur discipline qui n'est pas assez connue.