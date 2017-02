Congo-Brazzaville: Pétrole - Total E&P annonce la consolidation des acquis avec des objectifs plus ambitieux

La famille et les avocats de l'ex-candidat à la présidentielle André Okombi Salissa s'insurgent… Plus »

Pour 2017, ces actions concernent plus particulièrement des initiatives en matière d'éducation, d'accès aux soins et services de santé, de soutien à l'émergence des PME-PMI performantes et compétitives et à la diversification de l'économie congolaise.

Outre ce défi jugé majeur, la sécurité et la protection des collaborateurs, l'environnement et le maintien des investissements constituent tout autant des préoccupations de Total E&P Congo.

Au nombre des défis à relever figure sa mobilisation pour la réussite totale du FPU Likouf dont la mise en production est prévue pour fin mars 2017, et dont l'enjeu est de taille pour l'entreprise et la République du Congo, avec en ligne de mire une production attendue d'environ 100.000 barils par jour d'ici fin 2017.

Le principal producteur du pétrole au Congo, Total E&P Congo, affiche, pour cette année qui coïncide avec la mise en production de Moho Nord, des défis qui se résument en terme d'efficacité et de poursuite de réduction des coûts tout en maintenant son investissement dans le pays, a déclaré son directeur général, Pierre Jessua faisant le bilan et des perspectives 2017.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.