Congo-Brazzaville: Santé publique - L'enquête pour l'élaboration des comptes nationaux de santé est lancée

L'opération qui vise, entre autres, à retracer les flux financiers en matière de santé pour faciliter l'élaboration des politiques sanitaires et aider à la prise de décisions dans le domaine, a été lancée le 31 janvier à Brazzaville, par la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo.

Les comptes nationaux de santé sont un outil permettant d'évaluer, entre autres, les proportions de prise en charge des dépenses dans le domaine sanitaire, de déterminer les tendances, les dépenses du pays en matière de santé et de décrire les flux des fonds à travers tout le système sanitaire. « (... ) Les centres de santé, les hôpitaux et autres formations sanitaires pratiquent les recouvrements des coûts depuis de nombreuses années. Les fonds générés localement sont destinés à soutenir le fonctionnement des structures sanitaires. A ce jour, ni l'importance de ces contributions au financement de la santé, ni leurs incidences sur le fonctionnement de ces structures et l'accès aux soins et services de santé ne sont effectivement documentés faute de données. Il en est de même pour la contribution du secteur privé au financement de la santé », a fait savoir Jacqueline Lydia Mikolo.

La ministre de la Santé et de la Population a, par ailleurs, expliqué qu'aucune relation n'est formellement établie entre les ressources financières effectivement consommées, les services fournis et les résultats obtenus grâce à la consommation de ces ressources financières. L'enquête lancée pour la collecte des données concerne les années: 2011; 2012; 2013; 2014 et 2015. Plusieurs entités prendront part au processus, notamment l'Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des nations unies pour la population et bien d'autres Agences des Nations unies du secteur sanitaire, les Organisations non-gouvernementales nationales et internationales intervenant dans le secteur de santé. La collecte des données se fera sur toute l'étendue du territoire national. A la fin du processus, un atelier de validation des résultats sera réalisé.

A en croire Jacqueline Lydia Mikolo, l'élaboration des comptes nationaux de santé est faite pour la première fois en 2009 et 2010. Les résultats rapportés ont montré qu'au Congo, les dépenses de santé sont principalement supportées par l'Etat et les ménages. En 2010, le financement de l'Etat était chiffré à 58%, alors que la part supportée par les ménages était de 39%. Cela signifie que chaque ménage congolais dépensait environ 12.600 FCFA par année et l'Etat en dépensait 1900 par an et par habitant pour le système de santé de l'époque.

Les comptes nationaux de santé de ces deux années-là ont également montré qu'environ 2/3 des subventions de fonctionnement étaient octroyées aux hôpitaux généraux et peu de ressources étaient allouées aux formations sanitaires de base notamment les centres de santé intégrés.