Afrique: U.A - Le retrait collectif de la CPI « renvoyé à plus tard »

ABEBA - Reformer l'Union africaine et renforcer la coopération entre les Etats membres pour une Afrique solidaire…

Il importe de relever que certains pays arguant du fait que la Cour Pénale Internationale ne s'attaque qu'aux dirigeants du continent noir alors que de nombreux autres chefs des puissances du monde dans leurs interventions extérieures sont tout aussi bien coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité , ont tout simplement décidé de claquer la porte de l'auguste institution à l'instar du Burundi , de la Gambie et de l'Afrique du Sud . Au-delà d'autres menaces de quitter le navire tacitement exprimées par l'Ouganda, la Namibie le Kenya...

Ces derniers pays font valoir qu'il ne saurait être question pour la circonstance du retrait collectif tant il est vrai que l'union Africaine en tant qu'entité n'est pas partie au Traité de Rome ayant institué la CPI .Et que, comme les pays y ont adhéré individuellement, ils ne pouvaient s'en retirer qu'individuellement. Conséquence: devant cet imbroglio ; le projet du retrait collectif n'a pas été inscrit à l'ordre du jour du sommet .La question a été renvoyée à plus tard.

Ce dossier fait partie de quelque quatre sujets chauds qui divisent la communauté des chefs d'Etat et de gouvernement africains. Suggéré au sommet de Kigali (RWANDA) en juillet 2016, le projet examiné au cours de la session des ministres des Affaires étrangères du 25 au 27 janvier dernier à Addis-Abeba a donné lieu à des débats honteux entre partisans et adversaires du retrait collectif des pays africains de la Cour Pénale Internationale.

