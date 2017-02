Congo-Kinshasa: Santé - Oly Ilunga Kalenga pour l'élimination de la lèpre en RDC

Le ministre de la Santé publique, Oly Ilunga Kalenga, a plaidé pour l'élimination effective de la lèpre en RDC. « Le défi à relever au sujet de cette maladie en RDC étant énorme, nous sommes rassurés que dans le cadre de la révolution de la modernité telle que prônée par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, des ressources additionnelles seront mobilisées par le Gouvernement, afin que l'élimination de la lèpre soit effective sur toute l'étendue de la République», a-t-il déclaré.

A cette journée consacrée à la lèpre, le Dr Mputu a émis le vœu de voir tous les intervenants notamment, les décideurs, les patients et les partenaires s'impliquer dans la lutte visant l'éradication de cette endémie.

Se basant sur le thème national : « Vers une RDC sans lèpre avec 0 cas de lèpre, 0 cas d'incapacité due à la lèpre et 0 stigmatisation ou discrimination», il a fait état de la sensibilisation de toute personne qui remarque une tâche sur la peau à se faire examiner de manière précoce dans un centre de santé car, a-t-il renseigné, le traitement de la lèpre est gratuit.

Par ailleurs, le délégué du secrétaire général à la santé et celui de l'Organisation mondiale de la santé à ces assises ont, tour à tour, salué les efforts du PNEL dans ce combat, promettant le soutien de leurs institutions respectives en vue d'atteindre l'objectif.

En réponse à la demande du soutien, le Ministre de la santé publique a rassuré que la RDC porte une charge non négligeable de cette maladie encore présente dans certaines contrées où les efforts du Programme national de lutte contre la lèpre ainsi que ceux des Partenaires doivent être orientés dans les prochaines années. C'était une occasion pour lui de remercier tous les Partenaires tant nationaux qu'internationaux du Ministère de la Santé publique qui, sans relâche, ont soutenu la RDC dans la mise en œuvre et le suivi des activités d'éradication de cette endémie.

100.000 nouveaux cas dépistés chaque année dans le monde

Aujourd'hui, a signalé le ministre Oly Ilunga, la situation de la lèpre s'est améliorée dans le monde. Son fardeau a sensiblement baissé dans de nombreux Etats, mais dans une dizaine de pays encore au moins 100.000 nouveaux cas sont dépistés chaque année.

En effet, le dépistage précoce des malades et l'utilisation d'une PCT basée sur une association efficace de médicaments, ont fortement transformé l'image de la lèpre par la guérison rapide et la prévention des mutilations. Ces progrès incontestables ont conduit l'OMS à mettre en place une nouvelle stratégie de lutte qui vise un monde sans lèpre d'ici 2020, c'est-à-dire, zéro cas de lèpre, zéro cas de transmission d'infection, zéro cas d'incapacité due à la lèpre, zéro stigmatisation et zéro discrimination.

Depuis 1954, la Communauté Internationale célèbre le dernier dimanche du mois de janvier, la Journée Mondiale de la Lèpre. Dans ce cadre la République démocratique du Congo se joint à d'autres nations du monde pour célébrer la 64ème Journée Mondiale de la Lèpre. La Journée Mondiale de la Lèpre permet à la Communauté Internationale, en général, et aux personnes impliquées dans la lutte contre la lèpre, en particulier, d'avoir une pensée ou un geste d'empathie empreint d'amour et d'humanité envers les milliers de personnes qui en souffrent. C'est également un moment approprié pour faire le point sur l'état d'avancement de la lutte contre cette endémie, a conclu le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga.

La RDC avec 4.237 cas de lèpres, est le pays le plus frappé d'Afrique

La République démocratique du Congo (RDC) est avec ses 4.237 cas de lèpres, le premier pays d'Afrique le plus touché et le quatrième après l'Inde, le Brésil et l'Indonésie dans le monde qui compte 210.758 lépreux, a indiqué le directeur du Programme national d'élimination de la lèpre (PNEL), Jean-Norbert Mputu, à l'occasion de la matinée festive commémorant la 64ème Journée mondiale de la lèpre.