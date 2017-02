Congo-Kinshasa: Vision du Gouvernement dans le domaine culturel - Maurice Masheke rassure les artistes !

"Il est anormal que les créateurs et artistes congolais ne puissent pas vivre du fruit de leur travail, de la sueur de leur labeur, et qu'ils soient obligés, en cas d'extrême indigence ou de décès, de s'en remettre à la seule générosité du Ministère".

Voilà la phrase révoltante de Sylvain Maurice MASHEKE, à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux et de la communication de la vision du Gouvernement de la République dans le domaine de la culture et des arts. Les créateurs, de toute discipline confondue, les opérateurs culturels ainsi que les autorités du secteur culturel et artistique ont été conviés à cette manifestation à Kinshasa. Une première dans l'histoire qu'un ministre de la Culture parvienne à réunir les artistes autour d'un verre pour partager un message d'espoir.

En effet, cette vision du gouvernement est subdivisée en deux axes principaux qui constituent un véritable socle pour l'épanouissement d'un secteur abandonné au Congo alors qu'à ailleurs il génère des millions de dollars au bénéfice du trésor public.

Premièrement, a expliqué le nouveau Ministre de la Culture et des Arts, la vision consiste à restructurer et restaurer une bonne politique de la gestion des droits d'auteurs au profit des professionnels de la culture et créateurs d'art en RDC. Il sera question de trouver des pistes de solutions pour améliorer le secteur qui est confronté à plusieurs défis notamment, en matière d'assurance et de sécurité sociale des artistes. Egalement en matière de protection et de revalorisation des œuvres d'art. "La culture comme âme du peuple, comme matrice et moteur du développement sont pour moi des gages sûrs", a déclaré Maurice MASHEKE.

Pour joindre l'utile à l'agréable, il estime idéal pour le ministère de s'impliquer dans la recherche des voies et moyens de replacer la SOCODA sur orbite afin de mieux accomplir ses objectifs, qui n'est d'autre que la répartition équitable des droits d'auteurs. Car, ce droit constitue les fruits de leurs œuvres et talents en tant que créateurs et producteurs. «L'ouvrier mérite son salaire», dit-on. Selon le Ministre, une Commission va être instituée pour approfondir l'examen de ce dossier en vue de préparer l'organisation des Assemblées Générales afin d'harmoniser les statuts dans le strict respect de la loi portant organisation et fonctionnement de cette société congolaise de droit d'auteur.

Gestion des droits d'auteurs à l'ordre du jour

Ainsi, l'opinion nationale et les ayants droits comprendront l'intérêt que nourrit le ministère de la Culture et des Arts vis-à-vis de la SOCODA. Cet intérêt, a-t-il renchéri, rentre bien dans la nature des choses parce que son ministère ne peut demeurer indifférent envers la gestion de la SOCODA. Sur ce point, le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue d'améliorer le bien-être des artistes, qui sont des vrais ambassadeurs et porte-étendards de la culture du pays à l'étranger. D'où, il nécessite un traitement juste et égalitaire soit accordé à toutes les formes d'art congolais parmi les plus expressives et, à côté de la musique comme les arts dramatiques (théâtre, cinéma, danse... ), les arts plastiques et visuels.

Deuxièmement, rapporte Maurice MASHEKE, le Gouvernement à travers sa vision, s'engage à développer une série de mesures sévères pour réhabiliter les infrastructures culturelles au pays afin de permettre aux artistes de s'exprimer et développer leur talent dans les meilleures conditions possibles. Car, la première règle d'or en art est la qualité et la seconde est la rentabilité sous toutes ses formes.

Toutefois, il convient à moyen et à long terme d'aménager des espaces de créativités et de production typiquement congolais.

Pour le patron de la Culture et des Arts, il est anormal que quelques centres culturels congolais existant à Kinshasa, à l'instar d'ASSANEF ou le Centre Culturel LE ZOO, soient transformés en des lieux funéraires à l'exclusion de toutes autres activités culturelles et artistiques de valeur et d'éclat.

Cette orientation ira jusqu'aux provinces où le ministère de tutelle va entrer en concertation avec les autorités locales afin d'identifier les espaces désaffectés pour des plans urgents de réhabilitation étalés dans le temps et programmés à l'avance au Budget de l'Etat.

La nécessité d'une politique culturelle s'impose

Le temps est révolu où la culture n'était que divertissement et luxe. Avec la pression et la concurrence des marchés au niveau de la mondialisation, elle fait partie des plus-values de l'économie et de l'industrie dite créative. Le domaine du littéraire, de la musique, du cinéma, des arts plastiques ou de la parole réclament cet investissement économique et industriel. "Même s'il est de portée réaliste et maîtrisable, pourvu qu'il soit porteur de dividendes au Trésor public, par les biais, notamment des redevances fiscales", a-t-il martelé.

Pour ce, il est impérieux que l'Etat, par le concours de chacun, mette en place une politique culturelle cohérence comme plan d'action qui traverse les régimes et les changements. Cela sera considéré comme un outil indispensable établi sur base des ressources humaines, logistiques, budgétaires et stratégiques, volontaristes légitimées.

A en croire Maurice MASHEKE, l'application effective de cette vision gouvernementale dépend aussi d'une politique culturelle qui tient compte des conventions internationales dont celles de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou celle de l'UNESCO de la promotion du patrimoine culturel immatériel et sur la diversité des expressions culturelles.

Ainsi, il a invité les uns et les autres à faire le bilan de l'efficacité et de l'effectivité de toutes les rencontres organisées sur la politique culturelle en RDC. Partant de la conférence nationale souveraine jusqu'aux Etats généraux en passant différentes réunions et thématiques.

Le Ministre a, également, profité de l'occasion pour exhorter les professionnels de son secteur, à cultiver l'amour et la solidarité et surtout à bannir les querelles, les polémiques contre productives voire avilissantes entre eux. "C'est une vision prometteuse et rassurante dans la mesure où son application sera effective. Mais, je crois que le nouveau ministre est bien parti avec des telles initiatives qui vont permettre de nouer un pont entre lui et nous les artistes. Qu'on lui donne la chance. Peut-être que les choses vont s'améliorer dans notre secteur. Car, nous voulons la culture au service du développement ", a commenté Tshala Muana, une grande chanteuse Congolaise du pays.