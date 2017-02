Congo-Kinshasa: Non au quota réservé à la société civile - Joseph Kibangula plaide pour 8 postes ministériels

Figure emblématique de la société civile congolaise, médecin de son état, très engagé, plusieurs fois au péril de sa vie suite au combat de cette importante composante sociale, M. Joseph Kibangula, puisqu'il s'agit de lui, est longuement revenu, au cours d'un entretien à bâtons rompus avec le Journal La Prospérité, sur les enjeux de l'heure notamment, l'injustice remarquée dans la répartition des responsabilités ministérielles pour le prochain gouvernement de transition.

Sans mâcher les mots, il a interpellé les négociateurs du centre interdiocésain ainsi que les prélats catholiques à augmenter, au nom des intérêts généraux de la population, le quota leur réservé. Sur la même lancée, il a profondément déploré le silence et la démarche empruntée par les acteurs représentant toute la société civile à la Cenco pour n'avoir pas lutté à l'intérieur sur ce point.

Insatisfait, avec raison d'ailleurs, Joseph Kibangula n'avait pas gardé son humeur habituelle lors de ses interviews avec la presse. Ici, la racine du problème tire principalement son origine des discussions du 2ème dialogue, après celui de l'Union Africaine.

La Société civile n'a pas été contre ces pourparlers. Elle a, par contre, invité les négociateurs à baliser leurs divergences tout en mettant en avant les enjeux de l'heure qui sont les élections et le social des congolais. C'est en ce sens qu'elle a toujours prôné l'idée d'un dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques. Or, aujourd'hui, tout porte à croire qu'il n'en était pas réellement le cas du fait que les politiques se précipitent à accéder au strapontin du pouvoir. Tous ces désirs désorientés, ont été dévoilés lors des répartitions des postes ministériels, à en croire Joseph Kibangula. Car, a-t-il poursuivi, si réellement les politiques se souciaient de la population, ils n'auraient pas minimisé le quota de la société civile dans le prochain gouvernement de transition. Ce, d'autant plus que c'est la société civile qui est l'émanation de la population.

Cupidité

«L'information sur la répartition des postes c'était très mal perçue par la société civile, toute la société civile alors, de manière générale. Tout simplement parce que ce que nous venons de voir montre réellement que les politiciens n'ont pas le souci de la population. Et pourtant nous, nous disons et c'est vérifiable que la société civile est le socle de la population, et de pouvoir politique. Les deux ministères attribués à la société civile c'est très insuffisants. Car, nous sommes dans une période exceptionnelle où aucun des politiciens n'a remporté les élections. Et le pouvoir en place qu'ils se partagent ne provient pas d'échéances électorales. Nous avons été à la Cité de l'UA où la société civile était une entité tout entière, une composante au même titre que les autres composantes. Malheureusement, pendant la répartition des postes, ils ont témoigné d'une cupidité qu'on ne sait pas interprétée», a-t-il précisé.

Arbitre au milieu du village

Oui, d'après lui, la société civile doit et demeurera l'arbitre au milieu du village. Dans ce sens, elle doit occuper aussi des postes en vue de baliser le chemin vers un processus électoral apaisé en RD Congo. «C'est vrai, nous, nous n'avons pas comme objectif la conquête du pouvoir. Mais, nous voulons être là comme surveillants de deux protagonistes : l'Opposition en générale et la Majorité. En ce moment-là nous allons apporter notre appréciation pour voir si l'on penche vers le mal ou le bien et communiquer finalement à la population », a-t-il indiqué.

Et après ?

Le Docteur Kibangula Joseph en a appelé à la prise de conscience des uns et des autres, maintenant que sa voix semble saisir les esprits. « Que les politiciens donnent une considération aux acteurs de la société civile », a-t-il exigé. La Cenco, étant une sous composante de la société civile doit, lors de la reprise des discussions, au retour des évêques, peser de son poids sur cette question. Les personnes qui représentent la société civile aux négociations, sans personnaliser le débat, ont été invitées à prioriser les intérêts de toute la composante.

Les discussions bloquées, risqueront de tourner autour du pot dans les prochains jours, si jamais les parties prenantes ne s'y engagent pas avec efficience pour conjurer la crise. Hier, mardi, 31 janvier c'est la voix de Clément Kanku, ministre à la Coopération au Développement qui, montant au créneau, a indiqué comme voie de sortie l'implication des signataires de l'accord du 18 octobre dans les travaux sur les arrangements particuliers. Chose que François Muamba a réfuté, clamant que point n'est besoin que l'actuel premier ministre soit partie de ces négociations. On entre déjà dans la première semaine du mois de février qui, selon le chronogramme, devrait être déterminant quant à l'application de l'accord du 31 décembre. Comment y parvenir bonnement sans toutefois satisfaire les désirs des uns et des autres ? La question est posée !