C'était le vendredi 20 janvier 2017 que les artistes comédiens de la RD Congo se sont retrouvés à l'Hôtel du Lac, dans la commune de Kasa-Vubu, pour festoyer, à l'occasion de la journée nationale du Théâtre et cinéma congolais.

Organisée par l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma « ANTPC », la manifestation a connu la participation de bon nombre des troupes, et M. Masumu Mambimbi a saisi la balle au bond pour exhorter chacun des artistes présents dans la salle à travailler avec amour, en respectant les normes déontologiques fixées. Tout s'est passé sous la présence du conseiller du Ministre de la Culture et des Arts, qui s'est déplacé, au nom du ministre empêché.

En effet, la salle de fête de l'Hôtel du Lac situé dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa a connu une ambiance festive sans pareil, le vendredi 20 janvier 2017, à l'occasion de la journée nationale du Théâtre et cinéma congolais. Des groupes ayant marqué de leur présence, on peut citer : V12, ESOBE, MUYOMBE GAUCHE, SIMIZE, MARIE HELEINE, CINARC, ANGELE KOLI, THEATRE PLUS, PAPA NSAKALA, GROUPE SALONGO, TOLI DE MAMAN ALINGA, AFRIK'ART, SIMBA, SANS SOUCI, SOUNDIATA, EWAWA, LES AMBASSADEURS, TAPIS ROUGE, CAMELEON, AGORA, SAI-SAI...

Organisée par l'Association Nationale de Théâtre populaire et Cinéma, ANTPC, en sigle, cette rencontre a connu une grande mobilisation des artistes comédiens sous la direction de leur Président Monsieur NDUNGI MAMBIMBI Alias MASAMU DEBRINDET YALA KAYALA. Trois temps forts ont marqué cet événement qui a été rehaussé de la présence de Monsieur MADUDI WOTO Maxime, Conseiller en Arts du Ministère de la Culture et des Arts, Représentant le Ministre empêché.

Prenant, en premier lieu la parole, après la prière dite par l'artiste KOLO Angèle, le Président Masumu a rappelé l'historique et les objectifs de l'ANTPC depuis sa création en 2001. L'ANPTC qui n'est pas à confondre à une mutuelle ou autre muziki est plutôt syndicat, une structure de formation, d'encadrement et de défense des droits socioprofessionnels des artistes dramatiques. Il a exhorté les Artistes comédiens à l'unité, à l'éthique et l'amour du travail bien fait face à la concurrence des productions Ouest Africaines.

Il a aussi rappelé aux hésitants les avantages de se faire membre de la SOCODA car tout artiste vit de ses œuvres, de droits d'auteur.

Au moment où l'ANTPC vient de totaliser 15 ans d'existence, a-t-il enchainé, il est heureux de constater qu'elle demeure à ces jours la corporation culturelle la plus active et l'Etat. Le Président Masumu a terminé son adresse en souhaitant une bonne et heureuse année 2017 tout en lançant avec insistance un dernier appel à tous les prétendants au nouveau comité qui sera mis en place de déposer leurs dossiers de candidature au secrétariat de l'ANTPC, situé au bureau du Groupe SIMBA.

Le Secrétaire Général Adjoint, Monsieur l'Artiste Rock BODO BOKABELA a, quant à lui, encouragé les Artistes à prendre leur travail au sérieux car, ils ont une mission noble, celle de redresser les mœurs de notre société. Le public nous juge, par notre manière d'être et de faire, -t-il rappelé. Nous devons éviter tout comportement susceptible de provoquer un scandale dans notre profession en acceptant n'importe qu'elle offre proposée par ceux qui se disent producteurs et qui arrivent avec des cachets insignifiants, des cachets de misère.

De son côté, M. MABUDI WOTO Maxime, Conseiller en Art du Ministre de la Culture et des Arts, le dernier à prendre la parole a été surpris de constater le niveau de mobilisation et d'organisation de l'ANTPC. Il a conseillé ses interlocuteurs d'être toujours d'être toujours disponibles à participer dans des séminaires de renforcement des capacités afin d'améliorer la qualité de leur travail et a promis d'être leur interprète auprès de son Excellence Monsieur le Ministre de la Culture et des Arts.

Débutée à 11h30 ', la fête nationale du Théâtre et du cinéma congolais du 20 janvier 2017 s'est terminée à 14h30' par un cocktail autofinancé par les Artistes eux-mêmes.