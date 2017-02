Afrique: Vers la création d'un fonds italien de 200 millions pour l'Afrique

Élus, le 30 janvier dernier, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

C'est justement ce que redoutent des ONG italiennes qui craignent que cet argent ne serve, en priorité, à financer le contrôle des frontières et le renforcement des corps policiers, en Afrique et peut-être même en Italie.

L'argent servira-t-il à s'attaquer aux causes de l'émigration ou à la contrecarrer ? La réponse est loin d'être claire. Les autorités assurent qu'il s'agira de coopération et d'aide humanitaire, quoique Rome parle aussi de financer les rapatriements volontaires depuis les pays de transit, comme le Niger, jusqu'aux pays d'origine.

La priorité pour l'Italie, qui a vu débarquer plus de 4 000 migrants sur ses côtes en janvier, c'est l'immigration. Rome espère que ce nouveau fonds de « dialogue et de coopération » avec l'Afrique pourra contribuer à la résorber.

L'Italie doit annoncer ce mercredi 1er février la création d'un fonds pour l'Afrique de 200 millions d'euros. Sont concernés les pays que Rome considère comme prioritaires dans la lutte contre l'immigration clandestine. Plus de la moitié des fonds environ devraient être alloués à la Tunisie et au Niger.

