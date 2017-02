Congo-Kinshasa: Des ratés !

En effet, il en a tout l'air, puisque cette semaine qui s'est ouverte, devait coïncider, selon le chronogramme du Centre Interdiocésain, en la mise en place du Gouvernement. Ainsi, il s'avère qu'au retour des Evêques, il y aura plus des problèmes à résoudre qu'il n'en était avant leur départ. S'il est permis de louer l'intelligence féconde des acteurs politiques dans leur agir, en trouvant une panoplie de prétextes, il n'en demeure pas moins vrai que cela le soit dans l'intérêt du peuple. Mais, le temps, lui, n'est jamais un allié sûr, parce que déjà un mois sur les douze prévus pour la transition s'est égrené, sous les regards médusés de tout le monde. Pas, peut être, pour les tireurs de ficelles. Ces derniers ne doivent pas perdre de vue que dans l'opinion, la lassitude peut engendrer des réactions bizarres, celles de chaos ; qu'il faut pourtant éviter. Car, au finish, le peuple sait qui bloque la machine, pour occasionner des ratés.

Pourtant, tel n'est pas l'avis du Rassemblement, qui opine la présence des Evêques comme gage d'une bonne application de cet Accord, au-delà de la mission que devra accomplir le Conseil national de Suivi de l'Accord (CNSA). Cette instance, dont la mise en place devait intervenir dans l'entretemps, parce qu'aucun problème ne se pose, a vu son président s'envoler le 24 janvier, avant qu'il ne soit notifié le 26 du même mois. Un raté sans nul doute. S'il est vrai que son fonctionnement nécessite le Règlement intérieur, l'on ne sait qui devrait rédiger ce texte et s'il doit être déposé à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité. Soit ! Pendant que les prélats catholiques sont en voyage, à Genève, en Suisse, pour un séjour d'au moins dix jours, et que les parties, au lieu de poursuivre les échanges directs, tel que recommandé par les Evêques, continuent, chacune, à camper sur ses positions, intervient un autre raté.

Les Evêques, sous l'égide desquels se tiennent les travaux, ainsi que l'opinion nationale et internationale ont constaté que les parties prenantes étaient loin de parler le même langage. Parmi les matières qui divisent, la désignation du Premier ministre. Des théories ont vu le jour. Contrairement à ce qui est prévu dans l'Accord du 31 décembre 2016, où il est clairement indiqué que le Premier ministre sera désigné par l'Opposition/Rassemblement, il est avancé l'idée du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat, que nul ne peut obstruer. Raison qui pousse la MP à exiger du Rassemblement cinq noms. Du coup, c'est la levée des boucliers entre le Rassemblement et la Majorité présidentielle, au détriment bien entendu du peuple congolais qui attend impatiemment le consensus dans la classe politique. Ensuite, le débat s'est étendu sur le partage de certains ministères, dont ceux de souveraineté.

