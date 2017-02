Des voix s'élèvent de plus en plus en ce qui concerne le quota réservé à la société civile pour le prochain gouvernement.

Il a souligné que : «la grande faiblesse, c'est que la vision du travail en synergie est encore moindre. Et c'est cette faiblesse que nous cherchons à palier. Conséquence, il y a la manipulation politique. Les acteurs de la société civile qui doivent travailler pour l'accompagnement de la population et son mieux-être social, on les considère maintenant comme des personnes qui doivent aider les acteurs politiques pour leur fin politique. Pourtant, ils peuvent devenir hommes politiques dans l'évolution de leurs activités ». Et d'éclaircir : «Je suis co-organisateur de cette activité. Nous l'organisons dans le cadre du consortium, qui est constitué de Diakonia, Cenadep, Caritas Congo ASBL et nous-mêmes les cadres de concertation.

Au cours d'un entretien qu'il a accordé aux fins limiers du Journal La Prospérité, le Secrétaire Exécutif de Cadre de Concertation de la société civile congolaise, M. Jean-Baptise Mbilizi a regretté la fragilité actuelle dont fait montre une frange d'acteurs de la société civile face aux politiques. Cela a été la plus grande faiblesse que les participants ont soulevé au cours de la technique managériale «SWOT», traduit très généralement en français, Forces, Faiblesses, Menaces et les Opportunités.

