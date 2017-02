Congo-Kinshasa: Promotion paysanne en RDC - L'OPPC présente ses actions réalisées depuis sa création

C'est sous l'impulsion de Kennedy MUYUNGA, que fut créée en date du 23 Septembre 2015, l'Organisation pour la promotion paysanne. Elle a deux sièges dont l'un est social et l'autre administratif.

Le premier est situé dans le territoire de Tshofa, Province de la Lomami, et le second à Kinshasa, sis au n°15, avenue colonel Mpia, quartier Jolie parc dans la commune de Ngaliema. Elle vise la mise en place d'un environnement social paysan d'égalité de chances pour le bien-être médicosocial, socioéducatif, économique et culturel en situation de précarité. Depuis son existence, elle a réalisé plusieurs projets, dont la construction d'un centre hospitalier de Kabambale, d'un centre socioculturel de Tshofa, d'un réseau de 20 étangs piscicoles à Kabambale et à Mansanka, d'un réseau de 6 communautés estudiantines et 3 mouvements des jeunes pour la mobilisation sociale contre l'analphabétisme et réchauffement climatique... , dans la province de la Lomami. Au regard de ces accomplissements, l'OPPC a besoin d'un soutien important qui viendrait non seulement de l'Etat congolais, mais aussi des partenaires potentiels, tels que les ONG, la communauté internationale. C'est ainsi que lors de la tenue des assemblées ordinaire et extraordinaire de fin d'année, les membres fondateurs ont lancé un appel pathétique à toutes les bonnes volontés pour un appui, cela en vue de promouvoir le paysannat au Congo et conservé les acquis, en bon père de famille.

C'était le 24 décembre 2016 que se sont tenues, avant et après midi, les assemblées ordinaire et extraordinaire de l'Organisation pour la promotion paysanne. Deux points ont été inscrits à l'ordre du jour pour ce qui concernait l'assemblée ordinaire: la présentation du rapport moral du président du comité directeur et les rapports des activités de cinq domaines d'intervention, à savoir, le médicosocial, agropastoral, micro finance, administration, socioculturel d'une part, et de l'autre part, l'adhésion des membres. L'assemblée extraordinaire consistait à la révisitation des statuts de l'ASBL.

Quid de l'OPPC ?

L'Organisation pour la Promotion Paysanne au Congo, OPPC en sigle, est une organisation non gouvernementale de développement, de droit congolais créée le 23 septembre 2015 à Kinshasa, sous l'initiative des membres fondateurs. Elle est enregistrée par le F92 n° 25.595. L'étendue du territoire national de la RD Congo est notre rayon d'action, a indiqué Me Yvon Yangulu. Elle a pour devise : "ensemble, travaillons pour le développement communautaire". Elle envisage un environnement social paysan d'égalité de chances pour le bien être médicosocial, socio-économique, socio-éducatif et culturel ; etc. et sans grandes disparités avec le milieu urbain.

Missions et objectifs?

L'OPPC s'emploie à susciter la prise de conscience de la communauté paysanne à la dynamique participative et l'auto-prise en charge aux fins de l'amélioration de leurs conditions socio-économiques, sanitaires, éducatives et culturelles en rapport avec les objectifs du millénaire. Elle travail pour la matérialisation des objectifs suivants: la promotion des activités agropastorale en milieu paysan ; l'accompagnement des femmes et jeunes filles pour leur autonomisation socio-économique et la promotion de l'approche genre; l'amélioration d'accès des paysans aux soins de santé de qualité et de proximité; l'appui en logistique pour la scolarisation et l'apprentissage professionnel des enfants et jeunes en situation difficile ; la promotion de la culture pour le développement durable ; l'organisation de la riposte contre la pauvreté à travers la culture de l'épargne ; la protection de l'environnement

Domaines d'intervention, réalisations et cadre juridique

L'Organisation pour la promotion paysanne au Congo exploite les domaines agropastoral, environnemental, sanitaire, éducatif, socioculturel, touristique et de l'habitat, scientifique.

De 2015 à ces jours, le comité directeur de cette structure ne dort pas sous ses lauriers. Dans tous les domaines précités, quelque chose a été réalisée, dont la construction d'un centre hospitalier de Kabambale; d'un centre socioculturel de Tshofa. A ces édifices, il faut noter la mise en place d'un réseau de 20 étangs piscicoles à Kabambale et Mansanka; un réseau de 6 communautés estudiantines et 3 mouvements des jeunes pour la mobilisation sociale contre l'analphabétisme et réchauffement climatique, un réseau des 3 cantines communautaires en milieu rural de la RD. Congo; un réseau de 3 espaces de forestation et agriculture et un réseau des 3 bureautiques publiques. Outre ceux-ci, il y a aussi l'installation d'une coopérative et centre de formation et accompagnement en micro crédit.

De ce qui est du cade juridique, l'OPPC fonctionne en conformité avec la législation congolaise en vigueur en RDC. Elle est dotée des documents légaux qui lui confèrent le statut d'ASBL. Il s'agit des Statuts et règlements notariés acte n° 987/2015-FOLIO 987VOL VII MIN JUSTFD.DGL XV Kinshasa du 29 septembre 2015; l'attestation de confirmation du siège Commune de Ngaliema ; la Reconnaissance juridique du Ministère de la justice, garde des sceaux n°F92/7943 du 30/Septembre/2004, Just.G.S l'Arrêté Ministériel n° 001/03/CAB/MIN/AGRI/2, le Certificat d'enregistrement au Ministère de l'Agriculture ainsi que l'Agrément du Ministère de la Santé.