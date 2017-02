Congo-Kinshasa: Kinshasa libère des miliciens Kamuina Nsapu en guise de geste d'apaisement

En RDC, le crash de deux hélicoptères et l'accrochage avec le M23 en fin de semaine dernière et… Plus »

Depuis avril dernier et la révolte du chef coutumier, les autorités ne parviennent pas à éteindre le feu Kamuina Nsapu et cherchent au-delà des opérations une solution politique.

Quand Justin Milonga, le vice-gouverneur du Kasaï-Central, prend la parole devant une foule de plus en plus nombreuse, c'est pour donner le sens de cette mesure : « Cet acte, c'est aussi une interpellation pour vous dire qu'on est prêt pour se parler, on est prêt pour trouver des solutions durables, capables de nous conduire dans cette paix »

Quelques applaudissements à l'arrivée du camion transportant les présumés miliciens. Et assis sur des chaises, les familles, des mères, des épouses surtout. « Nous avons suivi par la radio, on nous a invité pour qu'on récupère nos enfants, mais je n'ai pas encore vu mon enfant » témoigne une mère.

Alors que les trois gouverneurs ont été appelés à Kinshasa après la visite avortée du Premier ministre le natif Samy Badibanga, et que les notables de la région et même des membres de la famille du chef sont dans la capitale pour parler avec les autorités qui cherchent une solution négociée.

