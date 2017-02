Cameroun: IAI et Iftic-Sup - 60 places pour six écoles d'ingénierie françaises

Après un chapelet d'avantages, le représentant-résident de l'IAI-Cameroun a encouragé ses étudiants à participer massivement afin d'y acquérir les compétences et ainsi développer les secteurs des télécommunications et de la conception informatique du pays.

Puis les lauréats passeront la phase orale les 10 et 11 avril. Pour les modalités de participation, il faut être étudiant de l'IAI ou de l'Iftic-Sup. Être titulaire d'un baccalauréat et avoir fait deux ans d'études supérieures. « Il faut également que l'étudiant ait obtenu son baccalauréat avec une moyenne supérieure à 10 », a fait savoir Eric Parlebas. Il a également expliqué que la formation sera ponctuée par des stages rémunérés.

A cette occasion, les apprenants ont été informés sur les modalités d'accès à ces grandes écoles spécialisées dans l'informatique, l'électronique, la géographie, la topographie et la télécommunication. Selon Eric Parlebas, l'adhésion se fera par un concours appelé « Egeate », réservé à 60 étudiants. Les épreuves écrites se tiendront les 6 et 7 avril prochains à l'IAI.

Les apprenants de l'Institut africain d'informatique Centre d'excellence Technologique Paul Biya (IAI) et ceux de l'Iftic-Sup pourront bientôt poursuivre leurs études dans six grandes écoles d'ingénierie en France. Le responsable de ces instituts universitaires au Cameroun, Armand Claude Abanda et Eric Parlebas expert français étaient face aux étudiants mercredi dernier, au sein du campus de l'IAI-Cameroun.

