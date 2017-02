Cameroun: Neem - Des graines aux multiples vertus

Malgré sa production artisanale, l'intérêt de cet oléagineux du sahel va croissant

Plante originaire de l'Inde, le Margousier appelé vulgairement Neem ou Neemier fait partie de la biodiversité des régions septentrionales du Cameroun. Importé depuis les années 1970, cet arbre qui résiste au rude climat sahélien caractérisé par une faible pluviométrie a vite fait de donner des idées aux pouvoirs publics camerounais. Jusqu'ici, les populations des régions du Nord et de l'Extrême-Nord où ces arbres servent partout d'ombrage, y trouvaient aussi grâce à son feuillage vert et touffu en toute saison un élément agréable à la vue.

Mais depuis quelques années, les graines de cette plante servent aussi à autre chose. Par un procédé, bien artisanal, les populations de Maroua et de Garoua et tous les villages du septentrion où pousse cet arbre font l'extraction de l'huile de Neem par torréfaction. Aujourd'hui, les initiatives individuelles cèdent la place à des groupements d'initiative commune. Et même, un module lui est consacré au collège Baba Simon de Tokombéré. « Nous avons depuis 1990, date de la création de notre collège, la vocation d'enseigner à nos élèves un volet pratique de la vie quotidienne au travers des passerelles.

Depuis 2008, une filière oléagineuse existe, intégrée dans un vaste espace consacré à l'agro-alimentaire. Nous donnons les clés à nos collégiens pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus ». Affirmation d'Emmanuel Dagrega, enseignant et chef de département de la filière oléagineux. Au vu de l'intérêt qu'on lui prête désormais, l'huile de Neem a supplanté celle d'arachide, la vedette jusque-là. Le litre de cette huile aux multiples vertus s'arrache à 5000 F quand il abonde sur le marché. Il peut flamber en saison des pluies et atteindre 15 000 F du fait de la rareté des graines.

Les changements climatiques aussi ont tout chamboulé au point de perturber le cycle de l'arbre à l'huile. Aussi, du fait de la production qui est faible, ne pouvant point être à la portée de toutes les bourses. « Certes, à ce jour tout le monde désire s'offrir cette huile, mais les procédés d'extractions restent rudimentaires », déplore Rosette Damza Ngouloumdar, qui évolue dans l'activité. Toujours est-il que l'huile de Neem a de beaux jours devant elle, si l'on s'en tient à ses vertus multiples reconnues depuis des siècles : antibactérienne, antivirale, antiseptique, antifongique.

Portrait: Rosette Damza Ngouloumdar: De la médecine à l'huilerie

Sage-femme accoucheuse à la retraite, la sexagénaire s'est reconvertie dans une activité qui lui colle si bien à la peau

ATokombéré où elle vit depuis toujours, Rosette Damza Ngouloumdar a joué plusieurs rôles. Elle a également porté plusieurs casquettes. Enseignante, directrice de la seule école maternelle alors qu'elle a à peine 25 ans, sage-femme accoucheuse et aujourd'hui reconvertie dans l'extraction de l'huile de Neem. Pour autant, la vie de « Maman Rosette » comme l'appellent tous les villageois n'a pas été de tout repos. Née à Wame-Mora en février 1953, la fille d'Agoula Magaye et de Kotchoukouo sait qu'elle doit la vie à une matrone. Ce qui la prédestine aux métiers de la médecine.

Elle commence d'abord comme directrice d'une école maternelle tenue par les missionnaires catholiques alors qu'elle vient de finir son cycle primaire. Suivra une formation plus tard en néonatologie. Elle fera accoucher les femmes jusqu'à son départ à la retraite. Mariée et mère de deux garçons, la sexagénaire ne veut pas se croiser les bras. A quelques années de sa retraite, elle et sa mère Kotchoukouo, centenaire, décident de se lancer dans l'extraction de l'huile de neem.

C'était en 2008. « Lors d'un voyage au Burkina, j'ai vu comment les femmes se mettaient à leur compte grâce à cette activité, cela ne m'a pas laissé indifférente », se souvient-elle. Et de poursuivre que sa mère qui s'était déjà démarquée par la production de l'huile d'arachide ne s'est pas fait prier pour tenter la nouvelle aventure. Aujourd'hui, l'activité a été étendue à toutes les femmes âgées du village. Des Gic ont même vu le jour.

Certains élèves du Collège Baba Simon ont embrayé. Eux, vont à Yaoundé pour écouler leur marchandise. Deux fois l'an, « Maman Rosette » produit de l'huile avec une coopérative qu'elle entend mettre officiellement sur pied. « Ce qui importe, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Nos produits respectent un certain nombre de critères que nous ne saurons dévoiler », ajoute-t-elle. Seul handicap, la quantité produite de 50 litres par an, ne lui permet pas de voir grand. En attendant, elle envisage d'autres produits dérivés du Neem à l'instar du savon, de l'huile de cuisine et des pesticides.

Astuces

La récolte des fruits

La récolte des graines de Margousier ou encore appelé vulgairement Neemier ou Neem dépend des saisons. De la floraison à la formation des graines, les producteurs d'huile de Neem sont aidés par les oiseaux et les chauves-souris qui sucent le fruit et laissent tomber les graines. En saison des pluies, il faut éviter les graines en germination, car il y a le risque que l'huile extraite soit oxydée par ces graines.

Le concassage

On casse la coque de la graine pour extraire des fruits qui sont comme des olives. L'enveloppe ainsi ouverte libère les amandes oléagineuses. L'on procède alors au tri des meilleures gousses. A la fin de cette étape, l'on peut obtenir des amandes débarrassées du sable, des pourritures et des graines en germination ou immatures.

La mouture

On peut utiliser une machine ou un pilon pour obtenir la pâte. Mais, il faut veiller au préalable à ce que les graines aient été suffisamment bien séchées. Elles libèreront ainsi facilement les substances oléiques. Et c'est à ce prix que, finement moulu et patiemment traitée on arrive à une première sensation de picotement due à la forte odeur de la pâte en transformation.