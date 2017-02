Cameroun: Ouest - Sécurité renforcée à l'aéroport

Le DG de l'Autorité aéronautique Paule Assoumou Koki y a présidé l'ouverture d'un poste de gendarmerie jeudi dernier

Un soulagement ! Le commandant de l'aéroport de Bafoussam-Bamougoum Emile Léopold Kenmogne ne semblait pas si bien dire pour apprécier le « cadeau » que sa hiérarchie, l'Autorité aéronautique, lui a offert. L'aéroport dont il a la charge dispose depuis le 26 janvier dernier, d'un local pour la gendarmerie. Le bâtiment a été rétrocédé à qui de droit au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général de l'Autorité aéronautique. Paule Assoumou Koki a rappelé qu'à travers cette cérémonie, l'Autorité aéronautique est résolument engagée à jouer sa part pour assurer la sécurité et la sûreté dans les aéroports.

Pour cette raison, elle n'a pas hésité un seul instant à répondre favorablement à la demande de la gendarmerie, en mettant à sa disposition un local qui puisse lui permettre de renforcer et de veiller sur la sécurité des personnes et des biens dans et autour de l'aéroport. Il s'agit d'un bâtiment rénové composé d'un bureau pour le chef de poste, d'un secrétariat, d'une permanence, d'une toilette, d'une moto pour les déplacements, du matériel de bureau pour les correspondances, etc. Paule Assoumou Koki a souhaité que les problèmes de la traversée des pistes et d'envahissement de l'aéroport soient définitivement résolus.

Au sujet de la voie de contournement de la piste, sa réalisation est inscrite dans le programme de travail 2017 de l'Autorité aéronautique. De quoi ravir le préfet de la Mifi, Joseph Tangwa Fover, qui a, par ailleurs, engagé le chef de poste de gendarmerie, l'Adjudant-chef Joseph Ndjana et ses cinq éléments, à gérer le lieu de travail en bon père de famille.

La coupure du ruban symbolique et la visite guidée du bâtiment ont été vécues avec enthousiasme par les populations comblées. L'aéroport de Bafoussam-Bamougoum est à nouveau opérationnel depuis le 14 octobre 2016, et effectue trois vols par semaine (mercredi, vendredi et samedi).