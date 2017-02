Cameroun: Gabriel Ebili - Une retraite sécurisée en plus

Il pourra donc désormais jouir d'une heureuse et paisible retraite. A titre de rappel, Gabriel Ebili, alors en service au Poste national, avait courageusement dévié la diffusion du message des putschistes lors de leur tentative de coup d'Etat d'avril 1984, le bloquant dans un circuit fermé couvrant Yaoundé et ses environs. Grâce à ce subterfuge, le pays tout entier n'avait pu entendre le message qui annonçait l'accaparement du pouvoir par la force. Ce qui avait contribué à sauver le régime.

Décidément le président de la République, Paul Biya, ne fait rien à moitié dans son élan de générosité à l'endroit du patriote Gabriel Ebili. Après les 40 millions de francs débloqués pour la construction d'une résidence privée digne de ce nom, au profit du technicien radio retraité du Poste national de la Crtv, le chef de l'Etat a également marqué son accord pour la reconstitution de sa carrière administrative. L'homme s'était brutalement retrouvé mis à la retraite en 1987 et ne jouissait pas des émoluments y relatifs. Grâce au travail de fourmi abattu par le ministère de la Communication et transmis au ministère de la Fonction publique, le dossier de Gabriel Ebili a été mis à jour.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.