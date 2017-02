Cameroun: Douanes - Le partenariat public-privé à l'honneur

Occasion pour l'administration douanière de s'ouvrir et de dissiper certaines zones d'ombre

Les journées portes ouvertes organisées par l'administration douanière les 30 et 31 janvier à la place du gouvernement de Bonanjo, visent plusieurs objectifs. D'abord, montrer au grand public que le partenariat qui existe entre l'administration douanière et les opérateurs privés est une réalité. D'où la présence massive des structures installées dans la zone portuaire hier à l'ouverture de l'événement.

Ensuite, il est question d'améliorer les mécanismes de gestion des risques pour une meilleure détection des irrégularités, des envois illicites, des mouvements suspects de personnes et des flux financiers. Bien plus, il faut ouvrir un dialogue avec d'autres institutions, afin de tirer profit de leur expérience et de leur expertise en matière d'analyse des données.

Mais également, consolider la mesure de la performance afin d'améliorer les pratiques et l'éthique dans les milieux des affaires et bien d'autres. Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture, l'Inspecteur général des services du gouverneur, Aboubakar Njikam, représentant le ministre des Finances, a précisé que les Journées portes ouvertes (Jpo) sont l'occasion de valoriser l'image de l'administration publique, renforcer la compétitivité de l'économie nationale, améliorer la performance douanière et le tissu économique.

Le directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga a, quant à lui, affirmé que l'ouverture de la Douane au grand public permet de dissiper certaines zones d'ombre, de donner des explications, des orientations et de régler les difficultés qui peuvent se poser au moment de l'application de certaines décisions.